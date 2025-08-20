Pachuca vs. LA Galaxy en Leagues Cup 2025: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido por cuartos de final?

Pachuca, líder de la Liga MX, choca ante el LA Galaxy, último de su conferencia, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Leagues Cup, Club de Fútbol Pachuca, LA Galaxy).

Pachuca, líder de la Liga MX, se mide hoy ante el LA Galaxy, último de su conferencia en la MLS, en el cierre de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

El duelo, que tendrá lugar en California, define a un semifinalista, y alimenta la rivalidad Liga MX vs. MLS con una Leagues Cup 2025 que creció en popularidad gracias a su nuevo formato.

Conoce, a continuación, detalles como horario, canal de transmisión y cómo llegan los equipos al encuentro donde los ‘Tuzos’ lucen favoritos pero vienen de un tropiezo en la jornada 5 de Liga MX.

Pachuca vs. LA Galaxy: ¿A qué hora y dónde se juega el partido de Leagues Cup?

El partido se disputa este miércoles 20 de agosto desde Carson, California. El encuentro está programado para iniciar a las 21:45 horas (tiempo del Centro de México), aunque los duelos anteriores han iniciado con retraso.

El Dignity Health Sports Park recibirá el encuentro con capacidad para 27,000 espectadores. La casa del Galaxy será escenario de un duelo que enfrenta a la historia del Pachuca en torneos internacionales contra la necesidad del cuadro angelino de salvar su temporada.

Cuartos de final de Leagues Cup 2025: ¿Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. LA Galaxy en México?

En este caso, no habrá transmisión en televisión abierta ni de paga, por lo que la única alternativa será vía streaming con suscripciones: Apple TV+ o bien, el MLS Season Pass disponible en la plataforma.

Streamning: Apple TV - MLS Season Pass y Apple TV+

De acuerdo con un blog de la MLS, en esta fase de la Leagues Cup no habrá tiempos extras. Si el marcador termina igualado en los 90 minutos, la clasificación se definirá directamente en serie de penales.

Pachuca vs. LA Galaxy en Leagues Cup: ¿Cómo llegan los equipos?

Los ‘Tuzos’, dirigidos por Jaime Lozano, se clasificaron a cuartos de final tras superar a San Diego FC y Houston Dynamo, además de empatar con LAFC, en fase de grupos. Sin embargo, en la Liga MX Apertura 2025 sufrieron su primera derrota al caer 0-2 frente a Xolos, lo que frenó su paso perfecto. Aun así, mantienen el liderato con 12 puntos en cinco jornadas y son considerados de los favoritos para pelear el título de la Leagues Cup.

El Galaxy atraviesa una campaña complicada en la MLS, donde es último de la Conferencia Oeste con solo tres triunfos en 26 partidos. En la Leagues Cup logró colarse a los cuartos de final tras golear 4-0 a Santos Laguna y aprovechar la caída de Portland Timbers. Su última actuación dejó dudas, ya que cayeron 3-1 frente a Inter Miami de Lionel Messi, pese a que lograron empatar momentáneamente con gol de Joseph Paintsil.

¿Cómo quedan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

El torneo se disputa íntegramente en Estados Unidos, con ocho equipos clasificados:

Toluca vs. Orlando City

Pachuca vs. LA Galaxy

Inter Miami vs. Tigres UANL

Tigres UANL Seattle Sounders vs. Puebla

La jornada arranca con el esperado regreso de Lionel Messi con el Inter ante Tigres, mientras que el Pachuca-Galaxy cerrará la fecha con un duelo de contrastes entre un equipo en crisis y otro en gran forma.