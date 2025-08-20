Toluca vs. Orlando City EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025?

(EFE / Mexsport / Toluca FC / Orlando City Soccer Club / Shutterstock / Especial)

Toluca FC vs. Orlando City es uno de los partidos de cuartos de final en la Leagues Cup 2025

El duelo entre Toluca y Orlando City se roba los reflectores en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, un torneo que enfrenta a los clubes más poderosos de la Liga MX y la MLS. El encuentro promete ser un choque lleno de goles, intensidad y pasión, donde ninguno de los dos equipos quiere quedarse en el camino.

La cita se convierte en una prueba de fuego para los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, que atraviesan un momento brillante en México y sueñan con extender su dominio hacia el plano internacional. En frente tienen a un rival enrachado como Orlando City, que compite ‘de tú a tú’ con el campeón de la Liga MX.

Con dos de las ofensivas más explosivas del continente en acción, el partido ofrece todos los ingredientes para ser uno de los más emocionantes de la jornada. Aficionados al futbol en México, Estados Unidos y distintas partes del mundo esperan un espectáculo de alto nivel y con tintes de rivalidad regional.

Fecha, horario y sede de Leagues Cup 2025: ¿A qué hora, cuándo y dónde es el partido Toluca vs. Orlando City?

El choque de Toluca vs. Orlando City se disputa HOY miércoles en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, al igual que otros partidos de la Leagues Cup.

Este encuentro pinta para ser cerrado y con goles, así que se convierte en uno de los choques más atractivos de la fase de cuartos. No te pierdas el partido por uno de los boletos a semifinales en juego.

Fecha : miércoles 20 de agosto de 2025.

: miércoles de 2025. Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México).

: (tiempo del centro de México). Sede: Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Estados Unidos.

El Toluca tiene un paso impecable en la Leagues Cup 2025. (MEXSPORT)

Transmisión en vivo del futbol: ¿Dónde ver el partido de Toluca FC vs. Orlando City?

Los aficionados tienen distintas alternativas para disfrutar el encuentro, pues este es uno de los partidos de Leagues Cup que transmiten por TV abierta.

El partido de esta noche no solo define quién avanza a la siguiente ronda, también representa otro capítulo en la rivalidad deportiva entre México y Estados Unidos, donde cada encuentro se convierte en una vitrina de talento y orgullo futbolero.

En México, el duelo puede verse a través de las siguientes señales:

Televisión abierta: Canal 9

Televisión de paga: TUDN .

. Streaming: Apple TV en el paquete MLS Season Pass.

Además, puedes seguir las actualizaciones más relevantes en El Financiero Deportes, donde tendremos alineaciones, marcador, jugadas clave y más.

Toluca FC vs. Orlando City: ¿Cómo llega cada equipo a cuartos de final de Leagues Cup 2025?

El Toluca FC arriba a este partido con paso firme, invicto en la Leagues Cup 2025 (dos victorias y un empate) y con un plantel que mezcla talento mexicano y figuras extranjeras.

Paulinho se mantiene como la carta más peligrosa en ofensiva, acompañado de nombres como Helinho y el futbolista Alexis Vega, quien regresa tras lesión para reforzar al equipo de Antonio Mohamed. Los escarlatas suman cinco encuentros sin derrota y pelean en la parte alta de la tabla del Apertura 2025 en la Liga MX hasta la jornada 5.

Paulinho es una de las figuras clave en el Toluca. (MEXSPORT)

Orlando City SC se presenta con una racha de cuatro victorias consecutivas. El argentino Martín Ojeda lidera el ataque con participaciones de gol clave, mientras que Luis Muriel aporta goles en momentos decisivos.

Los ‘Lions’ buscan su primera clasificación a semifinales de Leagues Cup y llegan con la confianza de haber derrotado recientemente a equipos como Inter Miami.

Posibles alineaciones del Orlando City vs. Toluca

Para el campeón Toluca, la afición espera ver desde el inicio a futbolistas como Luis García, Federico Pereira, Diego Barbosa y Paulinho, mientras para el cuadro de la MLS, se anticipa que el portero Pedro Gallese comande la defensa junto a Robin Jansson.

Estas son las posibles alineaciones de cada equipo.

Alineación del Toluca FC

Luis García (P)

Barbosa

Pereira

Del Villar

Isais

Helinho

Herrera

Romero

Castro

Paulinho

Alexis Vega (c).

Alineación de Orlando City

Pedro Gallese (P)

Dan Þór­halls­son

Schlegel

Jansson

Brekalo

Pasalic

Atuesta

Smith

Spicer

Muriel

Ojeda.

Más allá de lo deportivo, este choque simboliza la disputa por la supremacía entre Liga MX y MLS. Toluca quiere confirmar su etiqueta de favorito y mantener el dominio mexicano en la Leagues Cup, mientras Orlando City busca demostrar que el futbol estadounidense puede competir de igual a igual con los mejores clubes de México.

Toluca parte con ventaja por su experiencia internacional y su plantel equilibrado, pero Orlando City ha demostrado ser un equipo peligroso, con una ofensiva que puede sorprender en cualquier momento.

Calendario: Los partidos de cuartos de final en la Leagues Cup 2025 HOY

El torneo también ofrece duelos de alto nivel en esta ronda. Por ejemplo, Tigres se mide a Inter Miami, en un enfrentamiento que acapara reflectores por el choque entre el equipo de André-Pierre Gignac y el equipo de Lionel Messi.

El Toluca se enfrenta a Orlando City, mientras que el Seattle Sounders jugará contra Puebla. LA Galaxy tendrá como rival a Pachuca y el Inter Miami chocará con Tigres UANL. (Shutterstock, Leagues Cup, Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Club Deportivo Toluca, Club de Futbol Pachuca, Club Puebla)

Hay otros dos equipos de la Liga MX que se juegan su pase a semifinales: Pachuca y Puebla, así que las emociones inician desde temprano en este miércoles de futbol. Aquí los horarios: