Sebastián Cáceres, el novio americanista de Alana Flores con quien celebró su cuarto cinturón de boxeo

Una cita de Alana Flores y Sebastián Cáceres fue filtrada antes de que hicieran oficial su relación (Fotoarte: El Financiero /C réditos: Mexsport).

La streamer Alana Flores festejó su cuarto cinturón de boxeo, obtenido en la pelea ante Gala Montes en Supernova Strikers, con el fubolista del América Sebastián Cáceres y otros elementos bajo la dirección de André Jardine.

Por decisión unánime, la regiomontana se alzó de nueva cuenta en un evento visto por más de 10 millones de personas y que encantó al público mexicano gracias al productor Miguel Ángel Fox.

¿Quién es Sebastián Cáceres, defensa del Club América y novio de Alana Flores?

Sebastián Cáceres nació en Montevideo, Uruguay, y construyó una sólida carrera en el fútbol profesional. Llegó a la Liga MX en 2020 procedente del Liverpool de su país para defender la camiseta del Club América, donde se ganó un lugar como uno de los zagueros más confiables no sólo de México sino del continente.

Pese a no ser muy alto para la posición (1.80 m), se caracteriza por su fuerza en la marca y buen juego aéreo, características que lo han llevado a la competitiva selección uruguaya, con la que ha jugado 20 partidos y espera jugar el próximo Mundial de 2026.

Su vitrina cuenta con el tricampeonato conseguido por el América, donde, aunque ha enfrentado algunas lesiones, se mantiene como uno de los hombres de confianza de Jardine y se ha reportado el interés por él en España e Inglaterra de acuerdo con Fox Sports México, pero de momento se mantiene en el ‘Nido’.

Sebastián Cáceres es uno de los hombres de confianza de André Jardine ne la defensa y sueña con jugar el Mundial de 2026 (Foto: Mexsport). (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

El romance entre Sebastián Cáceres y Alana Flores

La historia de amor entre Cáceres y Alana Flores comenzó en un ambiente donde ambos compartían la misma pasión por el deporte. Alana ya era reconocida como streamer y creadora de contenido además de haber iniciado su faceta como boxeadora.

Hicieron oficial su noviazgo en febrero pasado, aunque previamente ya se había filtrado que salieron. Sin embargo, Alana aseguró que en su momento no lo compartió porque apenas se estaban conociendo.

“Se estaban pasando súper intensos (...). La primera vez que nos filtraron, era la segunda vez que nos veíamos y fuimos a cenar”, explicó. “Llegan en stream, nos graban (...), cómo le explico a él, qué hago... se mamar**”, agregó.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en un entrenamiento del Club América. Alana sorprendió a Sebastián con una visita inesperada, y tras un abrazo lo recibió con un ligero gancho al estómago mientras tomaba agua que se volvió viral en redes sociales.

En una reciente entrevista con David Faitelson, Alana reafirmó que seguía como aficionada de los Rayados de Monterrey, como siempre lo ha manifestado; sin embargo, apoya incondicionalmente a su pareja e incluso ha aparecido en el estadio para apoyarlo.

“(En el América) está mi novio, cómo no apoyar a tu pareja”, explicó la streamer. “Ya debería (ir a jugar a otro nivel de futbol), yo me iría a donde él fuera... a veces (es difícil ser novia de un futbolista) pero el mundo de redes es aparte del mundo personal, eso no afecta nuestra relación; es la más bonita y estable que jamás he tenido, yo tenía otro concepto de los futbolistas pero él me ha demostrado lo contrario”.

Además, explicó que él la acompañó a todos sus entrenamientos previos a la pelea y, por si fuera poco, Alana dejó en claro que ya están pensando más allá y confesó que la fecha de su boda podría llegar después del próximo Mundial.

Unas horas después de la victoria de Alana ante Gala, donde él la alzó en hombros, Alana celebró el cumpleaños de Sebastián con una fiesta sorpresa con muchos adornos y detalles personales, además de que le puso una corona y una banda de cumpleañero.