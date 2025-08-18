‘Ya no puedo volver a boxear’: Westcol anuncia su retiro tras lesión en Supernova Strikers 2025

Westcol anunció en historias de Instagram que no podrá volver a pelear. (Fotos: Instagram @westcol / X @supernovaboxing).

La primera edición de Supernova Strikers 2025, celebrada el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, dio sorpresas como la victoria de Alana Flores frente a Gala Montes, la derrota de ‘Escorpión Dorado’ ante Franco Escamilla y el retiro del boxeo de Westcol.

El streamer colombiano Westcol sufrió una grave lesión durante su combate frente al cantante Mario Bautista, lo cual lo obligó a abandonar la pelea de Supernova y marcó el fin de su carrera como amateur.

“Hay malas noticias, bueno, no sé si malas o buenas: ya no puedo volver a boxear, por más que me operen”, externó el streamer en una historia de Instagram desde el hospital, a donde fue llevado de urgencia en ambulancia al salir del ring.

¿Qué pasó en la pelea entre Westcol y Mario Bautista en Supernova Strikers 2025?

El combate entre Westcol vs. Mario Bautista era uno de los más esperados de la cartelera, además, apostaron la cabellera, lo cual no pudo pagar porque fue llevado de urgencia al hospital.

Más de 20 mil asistentes en el Palacio de los Deportes y 10 millones de espectadores online presenciaron el evento, su duelo inició con intensidad y terminó con la victoria para Bautista por nocaut técnico.

¿Cómo fue la lesión de Westcol en Supernova?

En el segundo round, una mala caída tras un golpe de Bautista terminó con Westcol en la lona y provocó la dislocación de su hombro derecho. Los médicos tuvieron que ingresar al cuadrilátero y colocarle la articulación en pleno ring.

El streamer dijo en una historia desde la ambulancia: “Perdón a todos los que les fallé. En el segundo round se me dislocó el hombro o se me salió, no sé (...) No pude seguir porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro ni rodilla”.

Westcol explicó que en el segundo round en Supernova se lesionó. (Foto: Instagram / @westcol).

“Fue una lesión y negligencia mía, en la pelea yo sentí que iba ganando y que todavía tenía mucho para dar, cuando a mí se me sale el hombro yo no sé cuánto pelee así, pero no quería parar la pelea porque veía la victoria cerca (...) Se me dañó el hueso, se me dañó el hombro”, explicó el streamer.

En X, agregó: “Fui muy estúpido (...) pelear así me jodió totalmente y por eso voy a operación. Les agradezco los mensajes parce que chimba todo el mundo que me quiere, todo está bien la verdad, lástima el hombro, pero todo está bien”.

Westcol se fracturó una estructura del hombro llamada labrum. (Foto: Instagram / @westcol).

Ya en el hospital, el streamer publicó un video de su médico revisando las radiografías, explicó que se había roto el labrum: “Te va a tocar cuchillo, si no se va a estar sale y sale y se te va a acabar”.

Westcol manifestó su intención de viajar a Colombia para someterse a la cirugía en su país, donde hace seis meses se operó el ligamento cruzado.

¿Quién es Westcol?

Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, es un fenómeno del streaming y las redes sociales que ha capturado la atención de millones.

Nacido el 2 de febrero de 2001 en Colombia, Westcol ha logrado convertirse en uno de los streamers más populares de América Latina, destaca en plataformas como Kick, Twitch y YouTube.

Westcol sumó popularidad en Twitch por sus transmisiones de videojuegos, especialmente Minecraft.

Según su perfil de Instagram, donde tiene 5.1 millones de seguidores, se describe como "Streamer #1 en Latinoamérica, empresario y boxeador amateur".

El pasado julio, Westcol peleó con Grefg en La Velada del Año V de Ibai Llanos y escribió en Instagram: “Qué experiencia tan hpt4 la que acabo de vivir. El cardio me duró como 30 segundos pero que puñiza. Mi hermano Grefg, le agradezco mucho por llevarme el límite, felicitaciones (...) perdón a todo el que defraudé, solo sé que dejé hasta mi última gota en ese ring”.

La publicación fue comentada por el perfil de Fofo Márquez, influencer en prisión: “Sigue el Mb, tú puedes Westcol, puro 12. Mario Bautista, vas a caer pero en la lona mi Mb”.