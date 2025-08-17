Horarios confirmados de Supernova Strikers 2025 EN VIVO HOY: Lista de todas las peleas en cartelera

Supernova Strikers 2025 arranca a las 17:00 horas (tiempo central de México) desde el Palacio de los Deportes. (Fotos: Cuartoscuro / IA / X @supernovaboxing).

Supernova Strikers 2025, uno de los eventos más esperados del año, llega este domingo al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde logró sold out con entradas de $488 a $7,320 MXN.

La función incluye peleas de boxeo entre celebridades del entretenimiento y las redes sociales y presentaciones musicales de artistas internacionales. Respaldado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene como pelea estelar a Alana Flores vs. Gala Montes y como coestelar a Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado, así como el show musical del polémico Christian Nodal.

Tras una serie de dimes y diretes, Alana Flores y Gala Montes se suben al ring para pelear tres intensos rounds (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¿A qué hora es la pelea estelar de Alana Flores vs. Gala Montes en Supernova Strikers 2025?

El evento inicia a las 17:00 horas, pero la pelea estelar Flores vs. Montes es a las 22:30 horas (Tiempo del Centro de México).

La rivalidad entre Alana Flores (1.56 m) y Gala Montes (1.75 m) ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales debido a la diferencia de peso y estatura entre ambas, así como por los comentarios cruzados en conferencias y redes sociales.

“Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”, expresó Alana en X, con respaldo de Adrián Marcelo.

El combate estelar está pactado a tres rounds de dos minutos, con guantes de 12 onzas para Alana y 14 para Gala.

Todos los horarios confirmados de Supernova Strikers 2025

Los artistas confirmados para Supernova incluyen a Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta. Además, los integrantes del podcast La Cotorrisa son comentaristas y el youtuber Berth-Oh es el host oficial

La programación oficial del evento arranca a las 17:00 horas (tiempo central de México):

17:00 hrs. | Pre-Show: alfombra roja + peleas preliminares

| Pre-Show: alfombra roja + peleas preliminares 18:00 hrs. | Inicio oficial Supernova Strikers Amigo

| Inicio oficial Supernova Strikers Amigo 18:15 hrs. | Presentación de Alan Arrieta

| Presentación de Alan Arrieta 18:30 hrs. | Luis “Pride” Escudero vs. Shelao

| Luis “Pride” Escudero vs. Shelao 19:00 hrs. | Concierto de Xavi

| Concierto de Xavi 19:30 hrs. | Mercedes Roa vs. Milica

| Mercedes Roa vs. Milica 20:00 hrs. | Concierto de Christian Nodal

| Concierto de Christian Nodal 20:30 hrs. | Westcol vs. Mario Bautista

| Westcol vs. Mario Bautista 21:00 hrs. | Concierto de Gabito Ballesteros

| Concierto de Gabito Ballesteros 21:30 hrs. | Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

| Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado 22:00 hrs. | Concierto de María Becerra

| Concierto de María Becerra 22:30 hrs. | Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar)

Cartelera completa de peleas en el Supernova Strikers 2025

Otro de los combates más esperados es el del comediante Franco Escamilla contra el youtuber Escorpión Dorado (Álex Montiel), programado a las 21:30 horas.

La pelea ha tomado relevancia porque Montiel se preparó nada menos que con Julio César Chávez, quien le enseñó técnica y movimientos defensivos en Tijuana. “Julio César es un chingón, me inspiró un montón”, declaró el Escorpión.

Supernova Strikers 2025: ¿Dónde ver EN VIVO las peleas y conciertos?

Supernova se transmite en vivo en varias plataformas para que los fanáticos puedan seguirlo desde cualquier parte del país y del mundo: