Nodal ‘se disculpa’ con Cazzu, pero niega infidelidad: Ángela no le rompió el corazón a mi hija’

Pese a que se disculpó con Cazzu, Christian Nodal asegura que en ningún momento le fue infiel. (Fotos: Cuartoscuro)

¿Entonces ‘sí nos contaron mal’? Christian Nodal y Ángela Nodal confirmaron su romance unos días después de que el cantante de regional mexicano hizo oficial su ruptura con Cazzu, lo que dejó muchas dudas, sobre todo de infidelidad, que desmintió recientemente.

La polémica creció a finales de 2024, cuando Ángela Aguilar aseguró que ‘a nadie le rompieron el corazón’ en el momento en que iniciaron su romance, pero Cazzu compartió que ella lo desconocía y sí se lastimaron corazones, tanto el de ella como el de Inti, hija de Nodal.

Después de todos los comentarios sobre la situación, Christian Nodal se disculpó con la madre de su hija, pero abordó las declaraciones de ‘la jefa’ y señaló que ella sí sabía de la situación entre él y la integrante de la dinastía Aguilar.

Christian Nodal se disculpa con Cazzu

En una reciente entrevista con Adela Micha, el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’ ofreció disculpas a la madre de su hija si en algún momento cometió acciones que le afectaran, pues su intención nunca fue lastimarla.

“A mí hay algo que me pesa, de verdad. Y pido disculpas también a la madre de mi hija (…) Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses y demás”.

Cazzu y Christian Nodal terminaron en mayo de 2024. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Sin embargo, el amor entre él y la menor de los Aguilar surgió desde el primer momento en que se reencontraron. Y por eso tomó la decisión de casarse con ella, a menos de un mes de su ruptura; lo cual lamenta, de alguna forma.

“Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Yo no sabía que iba a enamorar el mismo mes que me separé (…) hubo algo que fue determinante: me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo”, expresa.

Christian Nodal reitera que no le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar

En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal hizo mucho hincapié en las declaraciones de su expareja, Cazzu, durante un podcast en octubre de 2024, en donde admite que sí se sintió lastimada por la forma en que él hizo las cosas, lo cual le sorprende a González Nodal.

“Yo me sentí muy perdido porque la relación estaba bien. Eso fue lo que entendí por nuestras conversaciones (…) ella hace un podcast donde se siente libre, y creo que es válido exponer los sentimientos. Dice que lo hizo por nuestra hija, por su familia y por ella”, señala.

Aquel programa en el que participó Cazzu fue semanas después de que la hija de Pepe Aguilar declaró que ella no fue ‘la tercera en discordia’, y aseguró que “a nadie le rompieron el corazón”, lo cual repite el cantante originario de Caborca, Sonora.

Ángela Aguilar no fue la 'tercera en discordia' en su relación con Cazzu, asegura Nodal. (Foto: Cuartoscuro)

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Solamente hay dos responsables y somos mi expareja y yo. En la historia con mi expareja nunca entró Ángela en el radar. Nunca estuvo presente, nunca un mensaje o hablarnos, nada. No existía Ángela en todo lo que duró mi relación”.

Recordemos que, después de ver aquel video del que tanto habló en esta entrevista, Christian hizo una transmisión en vivo en la que defendió a su esposa de los ataques que recibió a raíz de las declaraciones de Cazzu, aunque tenía otra motivación.

“Se me hizo muy injusto, porque siento que hubo muchos silencios, no se aclaró nada y se contradecían en muchas partes. Y si era por mi hija, creo que hay una distorsión bastante grande con lo que va a ver”, señaló.

¿Cazzu sabía que Nodal estaba con Ángela Aguilar?

A los pocos días de terminar definitivamente con la madre de su hija (8 de mayo de 2024), Christian Nodal le comunicó que ya salía con alguien más, por lo que considera, no la engañó.

“El 8 de mayo terminamos (…) Y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El ocho (de mayo) fue la definitiva para mí (…) Se acabó. Para ella, para mí, no hay más (…) Con Ángela empiezo a salir el 14 de mayo”.

La cantante Cazzu supuestamente sabía de su relación con Ángela, asegura Christian Nodal. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Una semana después, le comparte a Cazzu, mamá de Inti, que está saliendo con alguien más, a lo cual ella reacciona tranquila, sin hacer mayores preguntas o escándalo, por lo que él consideraba que todo estaba bien… hasta el podcast en el que la trapera revela cómo se sintió por todo lo que ocurrió.