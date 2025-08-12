José Ramón, hijo de AMLO, critica el regaño de Maluma a una mamá: ‘Te viste prepotente y fantoche’

José Ramón López Beltrán reaccionó al regaño de Maluma a una fan en un concierto de CDMX. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El regaño de Maluma a una fan por llevar a un bebé a su concierto en Ciudad de México causó todo tipo de reacciones en redes sociales. La escena llegó tan lejos que incluso José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio su opinión sobre actitud del artista colombiano.

El hijo del político tiene una presencia constante en X (antes Twitter), donde ha defendido su derecho al descanso ante las críticas por sus vacaciones en Cancún y hasta vivió un debate con Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón.

Esta vez López Beltrán comentó un tema de la industria del entretenimiento.

¿Qué pasó en el concierto de Maluma en CDMX?

El colombiano Maluma, quien en 2024 se convirtió en padre de una niña llamada Paris, interrumpió la música de su concierto + Pretty + Dirty World Tour en CDMX para cuestionar a una mujer en el público que llevaba a un niño de alrededor de un año sin protección auditiva.

“Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo? (…) La próxima vez protéjale los oídos”, dijo el intérprete de ‘Felices los cuatro’.

El músico también desaprobó que la madre moviera al bebé “como juguete” mientras bailaba.

“Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenció antes de continuar con el espectáculo.

José Ramón López Beltrán responde a Maluma

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si Maluma actuó con responsabilidad o con exceso de protagonismo. Entre las reacciones destacó la de José Ramón López Beltrán, quien, a través de un mensaje en X, escribió:

“Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá. La mamá fue irresponsable, pero tú, Maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional.”

Más allá de la polémica, especialistas respaldan la importancia de proteger la audición de los niños. La pediatra Sophie J. Balk menciona en el sitio Healthy Children que el ruido fuerte puede dañar el oído infantil, especialmente en actividades como conciertos o eventos deportivos.

En tanto, Johns Hopkins Medicine advierte que la exposición regular a sonidos por encima de los 85 decibeles —como los que se registran en espectáculos musicales— puede provocar pérdida auditiva inducida.

Fechas de la gira de Maluma en México

La gira + Pretty + Dirty World Tour rememora el disco con el cual Maluma se catapultó a la fama en 2015; el músico logró ‘sold out’ en tres conciertos en el Palacio de los Deportes de CDMX; continúa su gira en Monterrey el 13 de agosto, y en Guadalajara el 15 y 16 del mismo mes.

Su show incluye temas como ‘Borro Casette’, ‘Hawai’, ‘Cuatro babys’, ‘Según quién’ y ’11 PM’. En una de sus fechas en Palacio de los Deportes destacó la importancia del público mexicano en su carrera: “México junto a Colombia, es el país que me vio crecer (…) porque México se escribe con ‘M’ de Maluma”.

“Todos estos años me trajeron de regreso al Maluma que siempre he sido. Pero toda moneda tiene dos caras y ahora no sé cuál de los dos debe quedarse”, agregó el ganador de un Grammy Latino con más de 45 millones de oyentes en Spotify.

Con información de EFE.