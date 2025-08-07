¿Qué sabemos de las vacaciones de José Ramón López, hijo de AMLO, en Cancún?

Las vacaciones de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron criticadas, después de que en las últimas semanas fueran captados distintos funcionarios de Morena vacacionando en Tokio y Europa.

De acuerdo con el medio de comunicación E-ntorno, desde hace dos semanas se hospeda José Ramón López, junto con su esposa, en el complejo Vidanta Riviera Maya, en Cancún, un resort de cinco estrellas de propiedad de Daniel Chávez.

Incluso, fueron difundidas imágenes del hijo de AMLO y su esposa descansando en las albercas del hotel. Una habitación en este complejo ronda los “9 mil 800 pesos por noche en su gama más accesible (The Grand Mayan) y que pueden alcanzar hasta 30 mil pesos por noche en su categoría Grand Luxxe”, detalló E-ntorno.

No obstante, hospedarse el tiempo que ha estado José Ramón López en Vidanta Riviera Maya, es decir, 14 días tendría un costo de al menos 137 mil pesos y podría ascender a 400 mil pesos con alimentos gourmet, spa, actividades exclusivas y traslados.

Este no es el primer escándalo de López Beltrán, en 2022 se vio comprometido, luego de que fuera filtrado el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus que exhibía la renta de una lujosa mansión en Houston, que era habitada por el hijo de AMLO.

Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, es visto en Tokio

Andy’ López Beltrán fue captado en un hotel en Tokio el mes pasado. Andrés López Beltrán, quien es secretario de Organización de Morena, fue visto en el hotel Okura, un hospedaje de cinco estrellas en Tokio.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron al hijo de AMLO acompañado por el diputado Daniel Asaf, exmano derecha del expresidente. El hotel, considerado uno de los más exclusivos de Japón, tiene tarifas que oscilan entre 92 mil yenes (alrededor de 11 mil 550 pesos) y 392 mil yenes (aproximadamente 49 mil 213 pesos) por noche.

Ante esto, Sheinbaum enfatizó que aunque todos tienen derecho al libre tránsito, aquellos que representan la Cuarta Transformación deben comportarse adecuadamente y ser responsables.