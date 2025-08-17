¿Dónde ver Supernova Strikers 2025 EN VIVO? Paso a paso y páginas para ver GRATIS todas las peleas y shows

Supernova 2025 se transmite gratis en streaming. (Fotos: IA / X / @supernovaboxing)-

El Supernova Strikers 2025 llega este domingo 17 de agosto al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y hay varias opciones para seguirlo en directo en streamig.

El Supernova Strikers 2025 es un evento inspirado en el fenómeno de La Velada del Año, que combina peleas de box amateur con shows musicales en vivo. Influencers, comediantes y cantantes se subirán al cuadrilátero, con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que supervisa la función para garantizar la seguridad.

La pelea estelar entre Alana Flores y Gala Montes ha generado gran expectativa por la polémica previa entre ambas, por lo que promete ser una de las confrontaciones más mediáticas del año.

Además, la cartelera incluye a Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado (Álex Montiel), junto a otros combates y presentaciones de artistas como Christian Nodal, María Becerra y Alemán.

Tras una serie de dimes y diretes, Alana Flores y Gala Montes se suben al ring para pelear tres intensos rounds (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¿Cómo y dónde ver EN VIVO el Supernova Strikers 2025 GRATIS?

Si no puedes asistir al Palacio de los Deportes, donde los boletos se vendieron de $488 a $7,320 pesos mexicanos (ya están agotados), existen varias formas de seguir todas las actividades del evento.

1. Streaming internacional

Ingresa a la página oficial de DAZN para ver gratis la transmisión internacional.

Selecciona ‘Boxeo’ en el apartado ‘Todos los deportes’.

Busca el evento de Supernova.

Regístrate: Debes crear tu cuenta con un correo electrónico o vincular tu Gmail, Facebook o Apple.

DAZN ofrece la transmisión en vivo de las peleas de Supernova 2025. (Foto: Captura de pantalla).

2. Redes sociales oficiales

Conéctate a los canales de Supernova Boxing para ver la transmisión gratuita:

3. En salas de cine

Acude a Cinépolis en la categoría +QUE CINE, que proyecta el evento en pantallas grandes en México.

Cartelera completa de peleas en Supernova Strikers 2025

El evento incluye peleas principales y preliminares con personalidades del entretenimiento:

Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar, 22:30 hrs. / tiempo central de México)

(pelea estelar, 22:30 hrs. / tiempo central de México) Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado (21:30 hrs.)

(21:30 hrs.) Westcol vs. Mario Bautista (20:30 hrs.)

(20:30 hrs.) Mercedes Roa vs. Milica (19:30 hrs.)

(19:30 hrs.) Luis ‘Pride’ Escudero vs. Shelao (18:30 hrs.)

Peleas preliminares: Ian Granados vs. Yeye, Yoz Gless vs. Paulette Gallardo, Alex Medina vs. ‘Chino’ Brayan.

Horarios de artistas en vivo en el Supernova Strikers

Además del boxeo, el show incluye presentaciones musicales en distintos horarios:

17:00 hrs. – Pre-Show (alfombra roja + peleas preliminares)

– Pre-Show (alfombra roja + peleas preliminares) 18:15 hrs. – Alan Arrieta

– Alan Arrieta 19:00 hrs. – Xavi

– Xavi 20:00 hrs. – Christian Nodal

– Christian Nodal 21:00 hrs. – Gabito Ballesteros

– Gabito Ballesteros 22:00 hrs. – María Becerra

Otros artistas confirmados: Alemán y Óscar Maydón.

Fecha, sede y horarios completos del Supernova Strikers 2025

Evento: Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025 Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Domingo 17 de agosto de 2025 Hora de inicio: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Pelea estelar Alana Flores vs. Gala Montes: 22:30 horas

22:30 horas Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

La polémica antes de la pelea Alana Flores vs. Gala Montes

La pelea estelar destaca por las polémicas previas:

Diferencia física: Alana Flores mide 1.56 m y Gala Montes 1.75 m . Se eliminaron los límites de peso, con guantes de 12 oz. para Alana y 14 oz. para Gala y 3 rounds de 2 minutos.

Alana Flores mide y Gala Montes . Se eliminaron los límites de peso, con guantes de 12 oz. para Alana y 14 oz. para Gala y 3 rounds de 2 minutos. Cruces en redes sociales: Gala afirmó que Alana fue engañada para firmar la pelea y cuestionó supuestas fotos falsas. Alana ha lanzado mensajes en X en su contra y recibió el apoyo de Adrián Marcelo.

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado: la coestelar más esperada

El enfrentamiento entre el comediante Franco Escamilla y el youtuber Álex Montiel (El Escorpión Dorado) es la segunda pelea más esperada.

Montiel entrenó con Julio César Chávez en Tijuana, quien le enseñó técnicas de gancho de izquierda y defensa. Escamilla ha trabajado en su condición física para demostrar que no será solo espectáculo.