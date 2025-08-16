Julio César Chávez entrenó al Escorpión Dorado para pelea con Franco Escamilla: ‘Está muy cab...’

El Escorpión Dorado fue a Tijuana para entrenar con Julio César Chávez, excampeón de boxeo. (Fotos: Cuartoscuro / Gemini AI)

Con todo y ‘Peluche en el escuche’, El Escorpión Dorado (personaje de Alex Montiel) está listo para enfrentarse contra el comediante Franco Escamilla gracias a que el exboxeador Julio César Chávez fue su mentor en este camino.

Además de Gala Montes vs. Alana Flores, el evento Supernova Strikers cuenta con enfrentamientos como el del Escorpión Dorado vs. Franco Escamilla, y días antes del evento, el influencer compartió cómo fue su preparación.

El personaje de Alex Montiel, en polémica por presunta infidelidad, se preparó en Tijuana, donde el mismo ‘César del boxeo’ le enseñó algunos trucos para ganar.

Esta no es la primera vez que el campeón mundial funge como entrenador, pues en 2022 JC Chávez preparó a Ari Gameplays para una pelea del mismo estilo.

El Escorpión Dorado entrenó con Julio César Chávez. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Supernova Strikers: El Escorpión Dorado comparte cómo fue su preparación para la pelea

Durante un encuentro con deferentes medios, El Escorpión Dorado, con su característica máscara de luchador azul y ‘mohicana’, compartió que en las semanas previas a la pelea del 17 de agosto, visitó Tijuana para prepararse con la leyenda mexicana del boxeo.

“Julio César es de huevos el cabrón, es a toda madre. Me recibió allá en Tijuana y me empezó a dar sus mejores consejos; está muy cabrón el señor, güey”, asegura, con la forma de hablar que caracteriza a su personaje.

‘El Escorpión’ asegura que JC Chávez, quien conoció a varios narcotraficantes hace años, todavía entrena, pese a que ya se retiró profesionalmente del boxeo y se dedica a ser comentarista deportivo.

“No ha parado de entrenar, suda como pinche pollo rostizado cabrón, pero tiene todas las condiciones para enseñarte, obviamente. Además, él como tal no se ha dejado para nada, entonces es una pinche inspiración, chingón”, comparte.

Julio César Chávez se mantiene en buena forma, aunque no pelea de forma profesional. (MEXSPORT)

Las técnicas que El Escorpión Dorado le aprendió a Julio César Chávez

Al preguntarle cuáles técnicas le aprendió a Chávez, amigo de Yolanda Andrade, asegura que no solo le mostró como hacer zurdazos, por ejemplo, también movimientos con los que puede esquivar al rival.

“El gancho de izquierda, güey, ese es la especialidad que tenía (…) me enseñó ahí como a girar la cintura, a darle con todo el pinche cuerpo, y bien chido, güey”, explica.

Después de compartir los ‘secretitos’ que le confiaron, El Escorpión Dorado aprovechó la oportunidad para agradecerle al comentarista Julio César Chávez que lo recibiera y aceptara entrenar con él.

“Finalmente, no tiene la necesidad ni la obligación de recibir a un cabrón que de repente le habla y se pone de acuerdo con él, y se portó de huevos conmigo”, asegura.

Escorpión Dorado asegura que le ganará a Franco Escamilla

La pelea entre ambos creadores de contenido está pactada a cuatro asaltos, y aunque el hermano de Gabriel Montiel asegura que ganará por decisión unánime, también mencionó que ‘le dará chance’ a Escamilla.

“Le voy a pegar quedito, para que no llore y que aguante los cuatro rounds. Obviamente lo voy a ganar por decisión unánime“, sentencia.

Supernova Strikers 2025: Cartelera completa del evento

Después de La Velada del Año V, llega otro evento en el que influencers, creadores de contenido y famosos se encuentran en peleas de box amateur, que además cuenta con oferta musical.

Una de las peleas más esperadas es la de Alana Flores, streamer originaria de NL, contra la actriz Gala Montes, exparticipante de La Casa de los Famosos México. Incluso, es la más sonada dentro del evento.

La cartelera completa consta de cinco peleas, incluidas la de El Escorpión Dorado y Franco Escamilla, que se realizan este domingo 17 de agosto. Los enfrentamientos confirmados son: