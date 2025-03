‘Me sentí amenazado’: Adrián Marcelo se justifica con mamá de Gala Montes y ella dice que no la perdonará

Adrián Marcelo entrevistó a Crista, mamá de Gala Montes, donde se justificó por los conflictos que tuvo con la actriz en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México porque se “sintió amenazado”.

Crista aceptó una charla con él donde platicaron respecto a la relación que tiene con sus dos hijas ‘Beba’ y Gala, pero uno de los temas centrales fue la presunta agresión de ella contra la señora, hecho por el que no “las perdonará”.

Sin embargo, el influencer Adrián Marcelo aprovechó para ofrecer disculpas por mencionarla en los conflictos que tuvo con la participante del reality show.

Gala Montes agredió a su mamá según la versión de Crista. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

¿Cómo fue la disculpa de Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes?

El comediante regiomontano platicó con la mamá de Gala Montes, donde señaló que no considera a Crista una “explotadora” ni una “mala persona”, pero antes ofreció disculpas por mencionarla en las peleas con la actriz dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

“Le ofrezco una disculpa por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo, los involucrados en toda esta tormenta, sé que llevé al límite a su hija (...) En el fondo no creo que sea una explotadora, le dije esas palabras a su hija con el motivo de hacer daño, pero no lo creo, al contrario, pude constatar la razón por la que su hija tuvo éxito (...) Es usted alguien con profesionalismo, le aportó mucho a la carrera y a su vida”.

Adrián Marcelo no se arrepiente porque se defendió al sentir una amenaza, pero tras analizar las cosas se lamenta por ofender y “causar dolor”:

“Le diría que me arrepiento, pero creo que coincide conmigo que cuando nos vemos amenazados ante una situación hostil tendemos a desconectarnos y decir cosas con la intención de hacer daño, somos personas viscerales, pero cuando hacemos el análisis con la cabeza fría nos arrepentimos de causar dolor, pero no van esas cosas, le ofrezco una disculpa, sé que usted también estuvo envuelta en decir cosas que no pensamos antes de decirlas”.

La respuesta de Crista Montes, mamá de Gala, fue breve, pero aceptó las disculpas ofrecidas por el exparticipante de La Casa de los Famosos: “Acepto tu disculpa, cuando uno se enoja dice muchas cosas, una para defenderse y dos para herir”.

La mamá de Gala Montes concedió una entrevista a Adrián Marcelo. (Foto: Instagram @galamontes/adrianmarcelo10)

¿Cómo fue la agresión de Gala Montes a su mamá? Esto dijo Crista

Una de las polémicas de Gala Montes está relacionada con una supuesta agresión en contra de su mamá y Crista Montes reveló detalles acerca del momento, según su versión.

“En ese pleito todo mundo se quedó con esa idea, Gala dice que solo aventó un plato, pero no, ella exigió comida porque no me dio un sueldo y me reclamó porque no fui al supermercado (...) Le dije que comiera cereal, se para frente a mí muy retadora y me lo avienta a mí, me humillaba, y pensé ‘hasta aquí llegaste’, me paré y le di una cachetada, me la contestó con varios, se puso de acuerdo con su hermana, me detiene ella (Beba) para que la otra me dé”, contó para el canal de YouTube de Adrián Marcelo.

A consecuencia de la presunta golpiza que recibió, Crista Montes aseguró que no va a perdonar a sus dos hijas: “Es el golpe más duro, más triste, me decepcioné de mis hijas, no hay una vuelta atrás, ni pidiéndome perdón”.