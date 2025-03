Poncho de Nigris opina de entrevista a mamá de Gala Montes y advierte a Adrián Marcelo: ‘Conmigo no juegues’

Dentro de La Casa de los Famosos México 2024, la rivalidad más grande fue entre Adrián Marcelo y Gala Montes, y recientemente, el creador de contenido entrevistó a Crista Montes, mamá de la actriz.

Cabe destacar que, antes de la entrevista, Adrián Marcelo le ofreció a la mamá de Gala Montes alrededor de 350 mil pesos si aceptaba platicar con él, decisión que le valió miles de críticas, incluidas las de famosos como Poncho de Nigris.

Para el también exparticipante de La Casa de los Famosos México, Poncho De Nigris, fue algo inaceptable lo que hizo Crista, pero la situación no termina ahí, pues también le hizo una ‘advertencia’ a Adrián Marcelo, peleado con tío Rober y El Cojo Feliz.

Poncho de Nigris critica a Crista, mamá de Gala Montes

En una publicación a través de su perfil de X, De Nigris reprueba la acción de Crista Montes, mamá de Gala Montes, sobre todo por las agresiones verbales que la actriz recibió de Adrián Marcelo dentro del reality show en el que ambos participaron.

“Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mierda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo”, escribe el esposo de Marcela Mistral.

Gala Montes lleva mala relación con su mamá, Crista Montes. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

En varias ocasiones, Gala Montes compartió por qué se alejó de su mamá, algo que De Nigris no solo aprueba, también recomienda en caso de que la relación familia, sobre todo con los padres, sea complicada.

“Mamás o papás así, ¡de muy lejos! Sí se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia. Y los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así“, agrega.

Incluso, compara el hecho de que la mamá de Gala aceptara platicar con una persona que le hizo daño a su hija, con la muerte de la actriz.

“Que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal”, dice De Nigris.

Poncho de Nigris considera la entrevista de la mamá de Gala Montes como lo peor que le pudo hacer a su hija. (Foto: Instagram @lacasafamososmx)

Poncho de Nigris lanza advertencia a Adrián Marcelo

En ese sentido, el empresario regiomontano aprovechó para abordar un rumor relacionado precisamente con su mamá, Leticia Guajardo, quien dijo en un video en vivo que ojalá Adrián Marcelo le ofreciera dinero para hacer una dinámica similar como la de Crista.

Más de una vez, se ha dicho que la relación entre Poncho de Nigris y su mamá es complicada, por lo que muchos usuarios en redes sociales se preguntan si sería otra ‘venganza’ de Adrián Marcelo y qué haría el amigo de Wendy Guevara.

“Lo invito a que se meta con mi mamá. Cantada vale doble”, dice en una primera publicación. Ya después, cuando habla del caso de Crista Montes, advierte otra vez que Adrián Marcelo no se meta con él o su familia.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, dijo en un video en vivo que a ella también le gustaría una entrevista con Adrián Marcelo. (Foto: Instagram @leticiadenigris)

“Espero que conmigo no le juegue a esas mmdas que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, señala Poncho.