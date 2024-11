‘Malagradecida ingrata’: Mamá de Gala Montes reacciona a entrevista de su hija

La exparticipante de La Casa de los Famosos , Gala Montes, mantiene la polémica con su mamá, Crista Montes , a quien señaló de robarle dinero mientras ella participaba en el reality show.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete de ‘Tacará’ habló de todas las polémicas que ha vivido con su mamá. Luego de conocer las revelaciones, la señora Crista respondió y dijo que su hija era una malagradecida.

Gala Montes Gala Montes entrará al reality después de una pelea con su mamá. (Foto: Caurtoscuro).

¿Qué dijo Crista Montes de las declaraciones de Gala?

La señora Crista Montes compartió un video en su cuenta de TikTok para hablar sobre las declaraciones de su hija. Señaló que todo lo dicho es a conveniencia de la actriz.

“No sé qué acciones tomar, no sé qué voy a hacer. Solo quiero decir que en esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale”, agregó en el video

Además, Crista acusó que Gala Montes era una malagradecida, ya que, según ella, le preparó una sorpresa durante su participación en el programa de televisión ‘La Casa de los Famosos’ , y la actriz, en cambio, habló mal de ella con sus compañeros de reality.

“Qué malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show. Ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, agregó la mamá de Gala .

Gala Montes enfrentará a su mamá, Crista Montes, por la vía legal. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca) Gala Montes enfrentará a su mamá, Crista Montes, por la vía legal. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

¿Qué dijo Gala Montes en la entrevista con Yordi Rosado?

En la entrevista con Yordi Rosado, la actriz y cantante habló sobre los múltiples problemas que ha vivido con su mamá desde antes de su participación en La Casa de los Famosos , y explicó que no han logrado resolver sus diferencias.

Gala Montes también habló sobre su bisexualidad y confesó que había pensado en mantenerlo en secreto.

“Mi vida no podía seguir así. Mi plan era ese: ya cuando mi mamá se muera, saldré del clóset, pero todo se acomodó. Empecé a hacer terapia y te das cuenta de que debes ser congruente contigo mismo, de que te estás mintiendo”, compartió la actriz.

Entre las acusaciones más graves, Gala Montes mencionó que su madre la extorsionaba, y dijo: “Sabes que no puedes hacer ciertas cosas porque eres figura pública, y mi mamá era una de las personas que me extorsionaba con cosas”.

Según sus declaraciones y sin dar detalles de la cantidad, Gala Montes acusó que su mamá le habría robado una fuerte cantidad de dinero días después de ingresar al reality show de Televisa .

“No la he vuelto a ver ni le he vuelto a escribir. No tiene mi número porque me lo tumbó. A los tres días de entrar a la casa, me robó dinero. Se esperó a que entrara y se metió a una cuenta para robarme dinero”, compartió la actriz.