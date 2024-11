‘Luis Miguel está apenado': Arruinan cumpleaños a señora 2 veces, sin foto y estafada, pero la invitan a show

Lo que empezó mal, luego se puso peor: la presencia de Luis Miguel arruinó el cumpleaños de una señora en el restaurante Yerba Santa Mérida y luego fue engañada con un supuesto concierto gratis para verlo… Aunque parece que ya está saliendo ‘El Sol’ después de tanto problema.

Hace un par de días una mujer fue a comer con su hijo al establecimiento de la chef Nidia Sánchez en Mérida, Yucatán; cuando llegó el pastel, quisieron grabar el momento de soplar la vela, pero la mesera les pidió que lo hicieran en otro ángulo y mientras entendían qué estaba pasando, las luces se apagaron.

La razón fue que en la mesa de atrás estaba comiendo el intérprete de ‘La Incondicional’. Erick, hijo de la cumpleañera, publicó lo ocurrido en Tik Tok y el video ha alcanzado 2.4 millones de reproducciones.

Posteriormente, el tiktoker subió otro clip en el cual comentó que lo había contactado el equipo de Luis Miguel para invitar a su mamá al concierto de Mérida y darle “una sorpresa”. “Estoy muy emocionada”, dijo la señora. Luego, los dejaron plantados.

En el video compartido en redes sociales se puede escuchar cómo la mesera pide a los comensales garbar desde otro ángulo. (Foto: @soyerickcid/ Captura de pantalla)

¿Qué pasó con la señora a la que Luis Miguel le arruinó el cumpleaños?

Este domingo, la ‘telenovela’ de Luis Miguel parece que tendrá un final feliz, ya que Erick compartió una nueva actualización: ya habló con el equipo real del cantante y lo invitaron a un show en Cancún, esta vez le dieron pruebas de que todo es verídico.

“Me ofrecieron una disculpa porque obviamente quien me había contactado para decirnos que íbamos a poder entrar al concierto en Mérida era falso, no era de parte de ellos. Y bueno, ya me comentaron que sí, que Luis Miguel está muy apenado por esto y por eso nos invitan el día de hoy a que vayamos al concierto en Cancún“.

Erik mencionó que ya va en camino al Estadio Andrés Quintana Roo con su mamá para el show de ‘El Sol de México‘ y ya tienen boletos esperándolos en taquilla.

Luis Miguel presuntamente invitó a la señora que encontró en el restaurante a su concierto en Cancún, luego de que la engañaron con boletos para el show de Mérida. (Foto: Captura TikTok soyerickcid/ Cuartoscuro)

Reiteró que la anterior invitación había sido un fraude de alguien que se hizo pasar por el equipo oficial, una persona que los había citado en la entrada del Estadio Carlos Iturralde (Mérida) y no acudió al lugar, luego los bloqueó, “no sé la verdad que pasó con qué afán lo hicieron".

El creador de contenido también ha dicho que a su mamá le ha afectado esta situación y ya no quiere salir en los videos porque los han llamado ‘mentirosos’, ‘aprovechados’, ‘hambreados’ y más.

Erick había dicho que no quería perjudicar al restaurante ni a nadie: “No sabíamos que era Luis Miguel... Ya después nos dijeron, ‘es que Luis Miguel no quiere que salga en su vídeo'... Los fans nos explicaron que él trae el flash prendido justo para que no se le vea la cara y que si lo graban, pues no lo logren ver“.

¿Quién es Erick, influencer del video de Luis Miguel?

Erick, cuyo nombre de usuario en Tik Tok es SOYERICKCID, suma 20.8 mil seguidores en dicha red social; también es creador de contenido en YouTube, sobre temas relacionados con el VIH, padecimiento con el cual vive desde hace 13 años.

El influencer también da conferencias y charlas en universidades sobre prevención de VIH, medicamentos, salud mental y qué hacer tras un diagnóstico.

Erik también sale en un documental llamado One taxi ride (disponible en YouTube) donde habla sobre su vida.

“Mi canal de YouTube y mi cuenta de Tik Tok y de Instagram se dedica a eso, a dar contenido (de VIH), lo que pasó con Luis Miguel la verdad fue un caso aislado“, menciona en uno de sus clips, “ni siquiera subí el vídeo con la intención de que se hiciera así viral en tantos lugares”.