Laura Zapata reacciona a muerte de Ernestina Sodi: ‘Que las diferencias que tuvimos queden en el olvido’

El 8 de noviembre murió Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi y hermana de Thalía, quien estuvo internada aproximadamente tres semanas en el área de terapia intensiva tras sufrir dos infartos y acompañada de sus familiares más cercanos. Tenía 64 años.

Del otro lado se encuentra su media hermana Laura Zapata, de quien Ernestina Sodi estuvo distanciada a partir de que ambas fueron secuestradas en 2002, por lo que no pidió donadores o acudió al hospital a verla.

Tras darse a conocer el deceso de la escritora, la actriz de Rosa Salvaje fue abordada por algunos medios de comunicación afuera de su casa, a quienes compartió su sentir por el fallecimiento de su hermana.

Camila, la hija de la escritora, compartió una historia en donde informó que Ernestina Sodi murió este 8 de noviembre. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijo Laura Zapata de la muerte de Ernestina Sodi? Así se enteró

Laura Zapata dijo que la muerte de Ernestina Sodi era algo muy triste y doloroso, aunque no se mostró afligida. Además, contó cómo se enteró de la noticia gracias al distanciamiento que existe entre ella y sus hermanas.

“Yo estaba descansando y recibí muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes, muchos sonido en mi teléfono y bueno, pues me enteré, muy triste", compartió.

Este sábado, dijo que poco más de 20 familiares suyos acudirán a su casa para hacer “una Zapatiza” en honor a la mamá de Camila Sodi. “Estarán conmigo y me acogerán", agregó.

¿Laura Zapata se despidió de Ernestina Sodi? El último mensaje que le envió

Pese a que no se despidió personalmente de Ernestina Sodi Miranda, Laura Zapata mencionó que el lunes pasado le envió un mensaje a su sobrina, Marina Sodi, para que esta se lo leyera a su mamá, pues nunca fue al hospital donde estaba internada la escritora.

Ernestina Sodi y Laura Zapata se distanciaron gracias al secuestro que sufrieron ambas en 2022. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

“Solo quiero decirles que las abrazos desde el fondo de mi corazón y lo siento mucho, mucho. Si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación”, dice un mensaje de WhatsApp que envió.

Zapata mencionó que después de enviar ese mensaje no tuvo respuesta de Marina, “y a no respuesta, no insistencia”. Sin embargo, aprovechó las cámaras, como la del periodista Eden Dorantes, para enviarle sus condolencias a Camila Sodi, Thalía y demás familiares.

Laura Zapata no irá al funeral de Ernestina Sodi

Cuando se le preguntó a la actriz si iría al funeral de su hermana, respondió tajantemente que no, algo que incluso ya habló con sus hijos.

“Lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata, que descanse en paz".

Laura Zapata habló sobre la muerte de su hermana, Ernestina Sodi. (Cuartoscuro)

Entre las declaraciones que hizo la hermana de Thalía, dijo que no pensaba llorar la muerte de Ernestina Sodi, pues planeaba hacer con los recuerdos otra cosa.

“No voy a llorar su muerte, si no vamos a festejar su vida”.