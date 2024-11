¿Por qué Ernestina Sodi se distanció de Laura Zapata? La experiencia que ‘fracturó' su relación de hermanas

Camila Sodi confirmó en las primeras horas de este sábado la muerte de Ernestina Sodi a los 64 años, ocurrida el 8 de noviembre. La noticia se dio después del hermetismo que hubo sobre la salud de la escritora, de quien se supo sufrió dos infartos.

Pese a los esfuerzos de la familia Sodi Miranda al solicitar donadores de sangre y plaquetas, la escritora y periodista murió a tres semanas de estar en terapia intensiva, aproximadamente.

Una de las personas que más habló sobre el tema fue su media hermana Laura Zapata, de la que Ernestina Sodi se distanció desde hace más de 20 años.

Secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi: ¿Qué pasó?

El 22 de septiembre de 2002 Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas por una organización criminal conocida como Los Tiras, que mantuvo a las hermanas de Thalía en cautiverio por varias semanas.

Ernestina Sodi y Laura Zapata fueron secuestradas en septiembre de 2002, y duraron varios días en cautiverio. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Aquel domingo, tras salir de un teatro en Ciudad de México en el que Zapata dio función en la puesta en escena La casa de Bernarda Alba, ambas iban de regreso a casa cuando un suceso inusual para ellas llamó su atención, aunque después se dieron cuenta de que serían víctimas de la delincuencia.

“Empezamos a ver una camioneta con un coche, como que se están peleando, y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo: ‘Wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije ‘Que se lleven el coche’”, dijo Laura en entrevista con Yordi Rosado.

Tanto Sodi como Zapata bajaron del vehículo en el que viajaban, pero los delincuentes las subieron a la fuerza y llevaron a una casa de seguridad. Ya dentro de aquel sitio, les dijeron cuál era su objetivo:

“Esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Mottola (esposo de Thalía) y queremos 5 millones de dólares”, recordó la actriz.

Sin embargo, Laura les dijo a sus captores que no tenía relación con Thalía y menos con su cuñado, por lo que no creía que fueran a dar algo para liberarla.

Ernestina Sodi era hermana Thalía, hijas de Yolanda Miranda Mange. (Foto: @camilasodi_)

¿Por qué liberaron primero a Laura Zapata del secuestro con su hermana Ernestina Sodi?

Así pasaron varios días en los que ambas estuvieron privadas de su libertad, y aunque la actriz de Rosa Salvaje asegura que en ningún momento las trataron mal (relativamente), hubo un momento en el que las cosas cambiaron.

“(Los secuestradores dijeron): ‘Vamos a liberar a una de ustedes’ y Ernestina dice: ‘Pues sí, pues Laura’. Yo dije: ‘Yo puedo pedir dinero a ya sabes: El Gordo y La Flaca, a mi amigo Herrerías… a Pati Chapoy y, déjame decirte una cosa, la única que mandó un sobre con dinero fue Elisa Salinas, después se le regresó”, relató en la misma entrevista.

Laura Zapata fue liberada 18 días después del secuestro, aunque Ernestina Sodi permaneció en cautiverio alrededor de 45 días, mismos que fueron ‘un martirio para la familia Sodi.

Esto marcó un antes y después en su relación familiar, que se fracturó permanentemente no solo por el secuestro en sí, sino por las versiones de cada una, pues Ernestina sugirió que la misma Laura Zapata estuvo involucrada en el crimen para sacar provecho.

De acuerdo con Ernestina Sodi, su hermana Laura Zapata estuvo involucrada en el secuestro que sufrieron ambas en 2002. (Cuartoscuro)

¿Cuál fue la versión de Ernestina Sodi sobre su secuestro? Esto escribió en su libro ‘Líbranos del mal'

Años después del lamentable hecho, Ernestina Sodi escribió un libro titulado Líbranos del mal y lo publicó en 2005. En él, la mamá de Camila Sodi narra de manera detallada su experiencia traumática durante el secuestro que sufrió junto a su hermana, la actriz Laura Zapata, en 2002.

“Me meten en la cajuela (maletero) de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire y después, cuando me ponen la colcha encima comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela pienso que me van a matar”, indica Sodi en el texto.

En el mismo, acusó a Laura Zapata de intervenir para que no la liberaran. “‘Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va’. Mi hermana les contesta: – ¡No! Por favor, no la dejen ir, ella no es mi amiga, es mi hermana”, habría dicho.

Otros de los detalles que la mamá de Camila Sodi contó en su libro fue que Thalía se encargó de negociar con los secuestradores para que la liberaran, y mencionó que, entre las cosas que vivió en cautiverio, fue una violación.

Ernestina Sodi aseguró en su libro que Laura Zapata no quería que la liberaran. (Cuarrtoscuro / Moisés Pablo Nava)

Laura Zapata hizo una obra de teatro con su experiencia de secuestro

Algunas de las cosas que influyeron en el distanciamiento de Laura Zapata y sus hermanas fue que la actriz decidió hacer una obra de teatro para narrar lo que vivió en su secuestro, llamada Cautivas.

Cuando se anunció el proyecto causó polémica y molestia no solo entre sus seguidores, también en la familia Sodi.

Incluso, habrían amenazado a Víctor Hugo Rascón Banda, escritor de la obra, con demandar si incluía nombres como el de Ernestina, Thalía o Tommy Mottola en el guion. Sin embargo, la puesta en escena sí se llevó a teatro.

Laura Zapata hizo la obra de teatro 'Cautivas', que narra la forma en que vivió su secuestro acompañada de Ernestina Sodi. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

La separación de Laura Zapata y Ernestina Sodi

Gracias a esta serie de acontecimientos se rompieron los lazos entre Laura Zapata y Ernestina Sodi; yo no solo con ellas, sino de la actriz con sus demás hermanas, incluida Thalía.

“Toda esta traición a nuestro dolor y a nuestra hermandad juntas, pues me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue algo tremendo, no solamente el secuestro, el levantón, sino el encontrarme con y descubrir qué era eso y después la traición, la traición de la sangre”, señaló en declaraciones rescatadas por Telemundo.

¿Qué dijo Laura Zapata de la salud de Ernestina Sodi?

Días después de que Ernestina Sodi fue hospitalizada, Laura Zapata dijo: “No me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto. Que sus hijas tengan fortaleza. Espero que salga de esta, que salga bien y que sea para bien de su salud física, mental, espiritual".

Durante el tiempo que Ernestina Sodi estuvo en terapia intensiva, Laura Zapata no se presentó en el hospital para acompañarla a ella o a sus sobrinas. Sin embargo, se mostró preocupada por ella.

“Sé que están pasando por un momento muy difícil (…) Espero que vaya mejorando y que Dios la ayude, yo rezo todas las noches por ella, y de repente me descubro diciendo ‘Ernestina, sálvate’”, aseguró a Ventaneando.