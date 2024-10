¿Qué pasó con el secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata? Polémicas del rapto a las hermanas de Thalía

Desde hace algunas horas se reportó que Ernestina Sodi está hospitalizada, aunque hasta el momento ningún familiar ha confirmado lo que ocurrió con la hermana de Thalía.

Esta mañana, en el programa Despierta América se mencionó que Ernestina Sodi seguía en terapia intensiva tras sufrir dos infartos, ya que fue ingresada por uno y poco después tuvo una ruptura de la vena aorta que causó el segundo: “su estado de salud aún es reservado”, aseguraron en el programa.

Hasta el momento no hay detalles sobre lo ocurrido con la escritora, que además es mamá de la actriz Camila Sodi y quien hace más de 20 años fue secuestrada.

Ernestina Sodi es mamá de Camila. (Foto: @camilasodi_).

¿Cómo fue el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi?

El 22 de septiembre de 2002 fue un día que marcó la historia del espectáculo en México: Laura Zapata y Ernestina Sodi, hermanas de Thalía, fueron secuestradas por una organización criminal que las mantuvo en cautiverio por varios días.

Ambas fueron secuestradas mientras salían de un teatro en Ciudad de México, después de que Zapata dio función en la puesta en escena La casa de Bernarda Alba.

“Empezamos a ver una camioneta con un coche, como que se están peleando, y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo ‘wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije ‘Que se lleven el coche’”, dijo Laura en entrevista con Yordi Rosado.

Después de llegar a una de las casas de seguridad donde permanecieron encerradas, los secuestradores les dijeron que esperaban una recompensa de 5 millones de dólares, misma que debía pagar Tommy Mottola, esposo de Thalía.

Los secuestradores de Ernestina Sodi y Laura Zapata esperaban que Tommy Mottola pagara el rescate de ambas. (Foto: Instagram / @thalia)

“Esto es un secuestro, no es nada personal”, les dijeron, según ha mencionado Zapata en varias entrevistas. Sin embargo, ella les dijo a sus captores que no tenía relación alguna con su hermana y menos con su cuñado, por lo que dudaba que fueran a dar algo por ella.

“No sé si tiene uno, dos o cinco millones de pesos y no creo que por mí vaya a dar ni un peso”, mencionó. Primero liberaron a Laura y después a Ernestina, lo que resultó en un ‘calvario’ para la familia Sodi, mismo que duró alrededor de 45 días.

Laura Zapata, actriz reconocida por sus papeles en telenovelas, y Ernestina Sodi, escritora y periodista, vivieron una experiencia traumática que marcó sus vidas y resonó en los medios durante mucho tiempo.

Esto no solo por el secuestro en sí, sino por las versiones de ambas y porque esto marcó un antes y después en su relación familiar, que se fracturó permanentemente.

Laura Zapata hizo la obra de teatro 'Cautivas', que narra la forma en que vivió su secuestro acompañada de Ernestina Sodi. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

¿Qué dijo Ernestina Sodi sobre su secuestro?

Años después del lamentable hecho, Ernestina Sodi escribió un libro titulado Líbranos del mal y lo publicó en 2005. En él, la mamá de Camila Sodi narra de manera detallada su experiencia traumática durante el secuestro que sufrió junto a su hermana, la actriz Laura Zapata, en 2002.

“Me meten en la cajuela (maletero) de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire y después, cuando me ponen la colcha encima comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela pienso que me van a matar”, indica Sodi en el texto.

Sin embargo, la publicación de sus memorias causaron polémica gracias a que contradecía muchas situaciones ya narradas por su hermana Laura Zapata, incluida la forma en que la liberaron y lo que ocurrió durante su cautiverio.

Ernestina Sodi escribió un libro llamado 'Líbranos del mal'. (Foto: @camilasodi_).

Por ejemplo, Ernestina aseguró que su hermana Thalía se encargó de las negociaciones con los secuestradores para liberarla, y que durante el tiempo que estuvo en cautiverio fue víctima de violación.

En sus entrevistas posteriores, Sodi ha mencionado que le tomó mucho tiempo poder procesar y hablar de lo ocurrido, dado que la sociedad suele culpabilizar a las víctimas o restar importancia a este tipo de abusos cuando una persona es privada de su libertad.

Otra de las situaciones que causaron polémica es que acusó a Laura Zapata de intervenir para que no la liberaran en un tiempo menor al que estuvo encerrada. “‘Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va’. Mi hermana les contesta: – ¡No! Por favor, no la dejen ir, ella no es mi amiga, es mi hermana”, habría dicho.

Incluso llegó a decir que el delito fue orquestado por su propia hermana para sacar provecho de Thalía y su esposo.

Ernestina Sodi aseguró en su libro que Laura Zapata no quería que la liberaran. (Cuarrtoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Ernestina Sodi mintió sobre el secuestro? Esto dijo Laura Zapata

Gracias a esta serie de acontecimientos se rompieron los lazos entre Laura Zapata y Ernestina Sodi; yo no solo con ellas, sino de la actriz con sus demás hermanas, incluida Thalía.

Entre las primeras declaraciones que hizo Laura Zapata al enterarse de lo que decía el libro de su hermana Ernestina, fue que se sentía desconcertada, pues ella no sabía nada de lo que mencionó.

“Para mí ha sido una sorpresa”, dijo al programa El gordo y la flaca en aquel entonces. “Es algo muy doloroso, muy triste, (…) muy sucio, algo que yo sabía desde un principio”, aunque aclaró que ella no estaba en el momento en que la exsuegra de Diego Luna fue presuntamente violada. “Es algo que yo no presencié, no fui testigo”, dijo.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, en 2018, Zapata compartió lo que ocurrió el día que las secuestraron a ambas, pero aseguró que Ernestina mintió sobre las declaraciones en su libro.

“Por supuesto que mintió”, dijo Laura tajantemente. La media hermana de Thalía dijo que, hasta el último momento en que las mantuvieron juntas, privadas de su libertad, los secuestradores no atentaron contra ninguna de ellas.

Además, aseguró que ella misma se reunió con Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), para que le ayudaran a liberar a su hermana, y así lo hizo.

“Toda esta traición a nuestro dolor y a nuestra hermandad juntas, pues me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue algo tremendo, no solamente el secuestro, el levantón, sino el encontrarme con y descubrir qué era eso y después la traición, la traición de la sangre”, señaló en declaraciones rescatadas por Telemundo.