¿Qué decía el informe toxicológico de Liam Payne, exintegrante de One Direction?

A una semana de la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, se compartió el resultado de un informe toxicológico preliminar.

Aunque se espera que los resultados finales de dicho informe se conozcan dentro de dos semanas, el preliminar sugirió evidencia de exposición a la cocaína, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar declaraciones.

Louis Tomlinson compartió el primer mensaje tras la muerte de Liam Payne, ambos fueron parte de One Direction. (Foto: Instagram @louist91)

¿Cuál es el informe toxicológico de Liam Payne tras su fallecimiento?

Los resultados preliminares no ofrecen una lectura precisa de cuánta cantidad del estupefaciente circulaba en su sangre cuando murió. El informe fue ampliamente difundido en los medios locales el lunes.

En tanto que el padre del cantante británico, Geoff Payne, ha realizado los trámites para repatriar el cuerpo del exmiembro de la banda One Direction.

Payne padre estuvo reunido con el fiscal Andrés Madrea, quien investiga las circunstancias de la muerte del artista, cuyo cuerpo le sería entregado alrededor del 28 de octubre, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no se identificó porque no está autorizado a hablar del asunto públicamente.

Según las primeras investigaciones, el músico habría estado a solas y sufriendo un brote por el consumo de sustancias aún no determinadas antes de caer al vacío, indicó el Ministerio Público Fiscal. La causa abierta por el hecho está catalogada como muerte dudosa.

La Unidad Criminalística Móvil de la policía de Buenos Aires encontró en la habitación donde se hospedaba el cantante sustancias que a simple vista —y a la espera de la confirmación de las pericias— se tratarían de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados.

Tres empleados del hotel y dos mujeres habían estado junto a Payne en su habitación en horas previas a su deceso y ya se habían retirado del establecimiento cando ocurrió el hecho. La fiscalía tomó declaraciones testimoniales a todos ellos.

Geoff Payne, papá de Liam Payne, viendo el altar que pusieron las fans de su hijo (Foto: EFE) (EFE)

¿Qué pasó con el cuerpo de Liam Payne?

El padre de Payne llegó el viernes a Buenos Aires, acudió a la fiscalía y horas después reconoció el cuerpo de su hijo en la morgue.

Luego recogió sus pertenencias en el hotel donde Payne falleció, que se ha convertido en un lugar de homenaje para sus admiradoras. Las fanáticas del cantante dejaron flores, velas y fotos en las que aparece solo y con sus excompañeros en una suerte de santuario instalado alrededor de un árbol que se encuentra a las puertas del establecimiento hotelero.