Louis Tomlinson, Zayn Malik y 1D se despiden de Liam Payne: ‘Fue la parte más esencial de One Direction’

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, donde días antes pasaba tiempo con su novia Kate Cassidy, pero a un día de su caída, Louis Tomlinson envió un mensaje dedicado a su excompañero de One Direction y tachó el suceso como algo duro porque ‘perdió a un hermano’.

El informe preliminar compartido por las autoridades locales relacionado con la autopsia de Liam Payne explica que murió a causa de un “politraumatismo”, así como de una “hemorragia interna y externa” esto significa, según la Asociación Española de Pediatría, que presentó lesiones por un traumatismo en dos o más órganos y está en peligro su vida.

Louis compartió un mensaje tras la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne. (Foto: Instagram @Loust91)

¿Qué dijo Louis Tomlinson de la muerte de Liam Payne?

Louis Tomlinson utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida a su excompañero de One Direction, este fue la dedicatoria para Liam Payne.

“Estoy completamente devastado al estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano, era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Lo conocí por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18. Desde el primer momento, me sorprendió su voz, pero lo más importante es que con el tiempo tuve la oportunidad de conocer al hermano que había deseado tener toda mi vida”, dijo el amigo de Harry Styles.

El mensaje continuó con unas palabras del intérprete de ‘Written all over your face’ acerca del trabajo de Liam Payne y su importancia dentro de la boy band.

“Era un compositor increíble, con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de regresar al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos construido escribiendo canciones en la banda y para que conste, en mi opinión, Liam fue la parte más esencial de One Direction”.

Liam Payne murió a los 31 años. (Foto: Instagram @liampayne)

“Su experiencia desde muy joven, su tono perfecto, su presencia en el escenario, su talento para escribir. La lista sigue. Gracias por formarnos, un mensaje para ti, Liam Payne, si estás escuchando:

Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero estoy luchando mucho con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos acercáramos aún más después de la banda. Pasar horas hablando por teléfono, recordando los miles de momentos increíbles que compartimos, es un lujo que pensé que tendría contigo para siempre”, escribió el músico británico.

Fans del cantante británico Liam Payne, ex miembro del grupo One Direction, esperan cerca del hotel donde murió en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024 (Foto: AFP) (JUAN MABROMATA/AFP)

Louis Tomlinson dedica mensaje al hijo de Liam Payne

En la misma publicación de Louis Tomlinson, hizo referencia a Bear, hijo de Liam Payne y aseguró estar al pendiente del menor de edad.

“Me habría encantado compartir el escenario contigo de nuevo, pero no pudo ser, quiero que sepas que si Bear alguna vez me requiere, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias sobre lo increíble que fue su papá, ojalá hubiera tenido la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuánto te quería”, redactó el intérprete de ‘Bigger than me’ y finalizó su post con la siguiente frase:

“Mi hermano, uno de mis mejores amigos, te amo, amigo. Descansa bien”.

Liam Payne compartió una foto con su hijo Bear cuando era un recién nacido. (Foto: Instagram @liampayne)

Zayn Malik envía dedicatoria a Liam por su muerte

Zayn Malik, primer integrante de One Direction en abandonar la banda, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su sentimiento respecto a la muerte de su excolega.

“Estoy hablando en voz alta contigo, espero puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que quedaron endientes muchas más conversaciones, nunca pude agradecerte por apoyarme en mis momentos más difíciles, cuando extrañaba mi casa cuando era un niño de 17 años, siempre estuviste ahí”, inició en su mensaje.

“En la música eras el más calificado de todos, yo no sabía nada en comparación, no tenía experiencia y tú ya eras un profesional (...) perdí un hermano cuando nos dejaste y no sabes lo que daría por darte un abrazo, es hora de despedirme de ti (...) espero sepas lo amado que eres estés donde estés”, finalizó el ex One Direction.

Zayn Malik recordó a Liam Payne con una foto. (Foto: Instagram @zayn)

One Direction da su último adiós a Liam Payne

Si bien, algunos integrantes de la boy band dedicaron mensajes a Liam Payne de manera personal, las redes sociales de los intérpretes de ‘Story of my life’ compartieron un comunicado al respecto.

“Estamos devastados por la noticia, con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más para decir, pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano a quien amábamos mucho, los recuerdos serán atesorados para siempre (...) lo extrañaremos terriblemente”, aparece en el mensaje para el famoso cantante británico firmado por Louis, Zayn, Niall y Harry.