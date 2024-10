¿Qué pasó con el riñón de Liam Payne? ‘Cuando nací, estaba efectivamente muerto’

La tarde de este miércoles ocurrió un suceso que causó conmoción en todas las Directioners a nivel mundial: Murió Liam Payne, exmiembro de One Direction. Los primeros reportes de la policía argentina indican que cayó del tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, Argentina.

Apenas el 2 de octubre, Payne asistió a un concierto de su amigo y excompañero Niall Horan en Buenos Aires, además de que en redes sociales reportaron que tenía menos de una hora de haber publicado en Snapchat.

Desde que nació, Liam Payne sufrió severos problemas de salud, que incluían padecimientos renales por los que se sometió a diversos tratamientos para sus riñones. Incluso, por ello tuvo que cancelar el concierto que daría en México en 2023.

¿Cuántos riñones tenía Liam Payne? Historial clínico del cantante

En los últimos años, Liam Payne, que estaba en Argentina al momento de fallecer, presentó problemas con su sistema renal, del que padecía desde su nacimiento y por el cual se sometió por mucho tiempo a distintos tratamientos.

Liam James Payne, nombre completo del músico, nació el 29 de agosto de 1993 en Reino Unido, aunque llegó a este mundo prematuro, lo que interfirió en la formación de sus riñones, pues solo tenía uno de ellos funcionando correctamente.

Liam Payne padeció gran parte de su vida de los riñones. (Foto: Instagram @liampayne)

“Nací tres semanas antes y seguí estando enfermo. Desde los cero hasta los cuatro años, siempre estuve en el hospital haciéndome pruebas, pero no pudieron averiguar qué estaba mal”, narró el mismo Payne en el libro Dare to Dream - Life as One Direction en 2011.

Gracias a que tenía un problema en el riñón, los primeros años de su vida tenía que recibir 32 inyecciones diarias para no sufrir alguna repercusión adicional. “Cuando nací, estaba efectivamente muerto. Es extraño, lo sé. Los médicos no pudieron obtener ninguna reacción de mí”.

La ‘milagrosa’ recuperación del riñón de Liam Payne

En 2012, cuando ya formaba parte de One Direction, el cantante de ‘Story of my life’ publicó en X (antes Twitter) que ya funcionaban correctamente sus dos riñones, lo que celebraron todas las Directioners en aquel entonces.

“Acabo de hacerme un ultrasonido en mi riñón y resulta que ya se ha recuperado, así que ya tengo dos”, se leía en aquella publicación. Sus fans no perdieron el tiempo e inmediatamente se hizo tendencia el hashtag #WelcomeHomeLiamsSecondKidney, así como la frase ‘Directioners Are Happy For Liam’.

Publicación de Liam Payne en X, antes Twitter. (Foto: Captura de pantalla)

En gran pedida, esto ocurrió gracias a la estricta alimentación que llevó desde siempre, lo que incluía el consumo de bebidas; sí, el agua también. No obstante, las cosas empezaron a empeorar con el paso de los años.

Recaída de Liam Payne: Hospitalizaron al cantante por infección renal

Las complicaciones para Liam Payne llegaron con más frecuencia en 2023, cuando sufrió dos recaídas y tuvo que ser hospitalizado durante un viaje que hizo con su novia, Kate Cassidy, a Italia.

Una infección renal fue lo que le llevó a estar alrededor de un semana hospitalizado y en constante vigilancia médica.

“Esta es realmente la última noticia que quiero darles, pero he estado un poco mal recientemente. He estado en el hospital con una infección renal grave (…) Estoy tratando de recuperarme de esto”, dijo en un video publicado en agosto de 2023 a través de sus redes sociales.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, fue internado en 2023 por una infección renal. (Foto: EFE/VICKIE FLORES). (VICKIE FLORES/EFE)

Aunque este no sería el único mal del artista originario de Reino Unido, pues en julio de 2023 reveló Liam Payne a través de un video en YouTube que estuvo internado en un centro de rehabilitación alrededor de 100 días por adicciones como alcohol.

Ese tiempo le habría ayudado a aclarar sus ideas, y aseguró que tenía aproximadamente seis meses (en aquel entonces) sin probar bebidas alcohólicas, de lo que se sentía orgulloso.

No obstante, en redes sociales se habla de que al momento de su fallecimiento, el intérprete de ‘Polaroid’ se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Muerte de Liam Payne: ¿Qué le pasó al exintegrante de 1D y de qué falleció?

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Argentina, Alberto Crescenti, explicó al canal argentino Todo Noticias que recibieron un reporte de emergencia alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en el que reportaban a un hombre que cayó de un balcón.

Trabajadores forenses llegaron al hotel donde murió el cantante británico Liam Payne en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP) (JUAN MABROMATA/AFP)

La caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte (…) tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación”, aseguró.

Cuando empezaron a atenderlo no sabían de quién se trataba; después de constatar su fallecimiento, descubrieron que se trata del exintegrante de One Direction. En cuanto se hizo oficial la defunción, iniciaron las investigaciones pertinentes.

“De acuerdo con lo que vio el equipo tenía fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas (…) Después viene la pericia respectiva y la autopsia”, agregó el titular del SAME.