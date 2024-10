¿Qué pasó con ‘el Kompayaso’? Comediante está en coma inducido: Esto sabemos

La salud del comediante Eleazar del Valle, conocido artísticamente como ‘el Kompayaso’ se ha deteriorado con el paso de los años. En los últimos días sufrió una recaída que no solo lo llevó al hospital, sino que lo mantiene en coma inducido.

Hasta el momento poco se sabe sobre su estado de salud, pues los médicos le indicaron a la familia Del Valle que el pronóstico es reservado. Sin embargo, podría enfrentar repercusiones.

¿Qué le pasó al Kompayaso?

Desde el viernes, el payaso se encuentra internado en un hospital, de acuerdo con lo que señaló su sobrina, Ximena Santamaría.

“Empezó el viernes, mi mamá estaba en la casa con él. Escuché un grito y un golpe. Estaba como inconsciente, llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital”, señaló la joven en una entrevista telefónica para el programa De Primera Mano.

Tras ingresar de emergencia, los médicos decidieron inducirlo al coma, pues habría sufrido un derrame cerebral. Actualmente se encuentra sedado y medicado, en espera de su evolución.

'El Kompayaso' enfrente problemas de salud desde 2022. (Foto: Instagram @elkompayasoreal)

“Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Sí (está en coma inducido). Tiene dos medicamentos, está dormido ahorita. Lo que esperamos es que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta”, agregó la joven.

¿Cuál es el estado de salud del Kompayaso?

Hasta el momento, ni siquiera la familia tiene un pronóstico certero sobre la salud del Kompayaso, pues tendrían que esperar a que despierte para conocer si el derrame cerebral dejó o no secuelas.

“El pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar (o) si va a tener un daño cerebral; algún problema al hablar, caminar o ver, o despierte como si nada. Ni (los médicos) saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos”, comentó Ximena Santamaría.

En los próximos días, dependiendo de su evolución, se espera que le retiren poco a poco los medicamentos y evaluar las condiciones en que se encuentra.

Kompayaso padece insuficiencia renal: Así la ha enfrentado en los últimos años

De acuerdo con lo que mencionó su sobrina en la entrevista, las condiciones de salud del Kompayaso no eran las mejores, pues desde hace algunos años padece una enfermedad renal crónica, por la cual se le tiene que hacer constantemente hemodiálisis.

'El Kompayaso' padece insuficiencia renal. (Foto: Instagram @elkompayasoreal)

“Por lo mismo (de la enfermedad renal) tiene la presión alta, entonces puede que haya influido con todo esto”, explicó.

Sin embargo, esto no es nuevo. En realidad, el comediante espera desde inicios de año un trasplante de riñón, pues su estado de salud se ha deteriorado por la insuficiencia renal que padece, misma que él comunicó desde 2022.

Con el deterioro de su órgano, era de carácter urgente recibir un riñón en donación, de acuerdo con lo dicho por su hermana, Alicia del Valle, en febrero.

“Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas”, declaró en aquel entonces.