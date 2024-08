Muere ‘Payasita Perlita’ a los 37 años: ¿Qué le pasó a la popular animadora infantil?

Perla Domínguez, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como la Payasita Perlita quien tenía 37 años, falleció luego de permanecer dos días hospitalizada a causa de un estado de salud delicado.

La noticia fue compartida por sus seres queridos a través de la cuenta de Facebook “Payasos Balín y Perlita”, en donde la animadora de eventos infantiles y su esposo promocionaban sus espectáculos.

Payasita Perlita La Payasita Perlita solía dar espectáculos en compañía de sus seres queridos. (Foto: Facebook/ Payasos Balín y Perlita)

“Ahora tenemos una estrella en el cielo. Te amaremos siempre”, fueron las palabras que le dedicaron a la Payasita Perlita tras su fallecimiento, y horas después compartieron una imagen en donde informaron sobre el velorio de la animadora.

¿Qué le pasó a la Payasita Perlita?

Antes de que se diera a conocer esta noticia, los familiares de Perla Domínguez solicitaron una oración para que la Payasita lograra recobrar la salud, ya que su estado era delicado y más tarde, pidieron donadores de sangre.

Luego de pasar un día internada en el hospital, sus seres queridos realizaron una rifa de dos boletos para el concierto de Luis Miguel en el área diamante lateral, ya que el objetivo era recaudar dinero en apoyo a la Payasita Perlita.

A pesar de los esfuerzos, finalmente informaron que la animadora había fallecido, sin compartir qué le había sucedido a Perla de manera oficial, debido a que, el Payaso Balín, esposo de la animadora, solo agradeció a todos por su apoyo.

Payasita Perlita Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento de la mujer, quien tenía 37 años y tres hijos. (Foto: Facebook/ Payasos Balín y Perlita)

“Muchas gracias a todos los que nos están dando sus muestras de apoyo, de cariño, no tengo palabras para agradecerles. No me quiero quebrar, vienen días fuertes y tengo que estar con mis hijos”, comentó en una transmisión en vivo.

Aunque no se han dado las causas oficiales del fallecimiento, algunos portales especulan que la Payasita Perlita pudo haber padecido un coma hepático.

¿Quién era la Payasita Perlita y por qué era famosa?

Perla Domínguez era una carismática animadora de eventos infantiles, quien cobró una gran popularidad en la frontera del país, especialmente en Ciudad Juárez, en donde proporcionaba shows con el Payaso Balín y la ‘Chicken Family’.

Esta se compone de los tres hijos que tiene la mujer de 37 años, con quienes alegraba las fiestas y los eventos que se realizaban en la frontera: “somos una familia de artistas dedicados hacer reír”, señalan en su biografía de Facebook.

A través de sus redes sociales, Perla solía compartir parte de su vida cotidiana y apoyaba algunos negocios locales; una de sus últimas publicaciones hablan sobre el amor propio y la importancia de dedicarse a sí misma tiempo de calidad.

Payasita Perlita La Payasita Perlita era una figura muy querida en Ciudad Juárez, en donde lamentaron su fallecimiento. (Foto: Facebook/ Payasita Perlita)

La muerte de la Payasita Perlita fue tan repentina que generó una profunda tristeza entre todas las personas que llegaron a conocerla, tal como Cruz Pérez Cuellar, quien es el alcalde de Ciudad Juárez.

“Con profunda pena, nos despedimos de Perlita, quien llenó nuestras vidas de alegría y dejó una huella en nuestros corazones. A su familia y amigos, les envío mi más sentido pésame. Esto no es un adiós, es un hasta pronto”, escribió el político en sus redes sociales.