No solo con Ifigenia Martínez: Pedro Sola estudió con Salinas de Gortari en la UNAM; ‘Él se sentaba allá’

Pedro Sola es economista, conductor de Ventaneando y youtuber, una trayectoria versátil que lo ha llevado a compartir con personalidades como Ifigenia Martínez, quien fue directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM cuando él estudió; o bien, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, su compañero de generación.

“¿Por qué quisiste ser economista?”, le preguntó Pati Chapoy en su canal de YouTube; “¡Quién sabe!”, respondió Sola.

Pedro Sola dedicó un mensaje a Ifigenia Martínez, quien fue directora cuando él estudió Economía en la UNAM. (Foto: X)

¿Por qué Pedro Sola estudió Economía y cómo conoció a Carlos Salinas?

En un inicio Pedro quería estudiar para ser actor en la licenciatura de Arte Dramático de la UNAM, pero su papá le dijo que se iba a morir de hambre. Aunque ahora cree que debió estudiar historia, en ese entonces se decidió por Economía, ya que su mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda.

“Economía en aquella época era una carrera muy fácil, no llevaba matemáticas ni nada, era pura filosofía del comunismo y socialismo... El turno matutino terminaba a las 11, me daba tiempo para irme a los grupos de teatro... Era simplísima”, relató a Pati.

Programa de 'Ventaneando', especial para Navidad, en 2007. Pati Chapoy, Mónica Garza, Atala Sarmiento, Inés Gómez Mont, Daniel Bisogno y Pedro Sola, además de algunos invitados especiales como Regina Orozco, Vanessa Ciangherotti, Luis Felipe Tovar, Jesús Guzmán, Erasmo, Estrella, Carlos, André Marín, Antonio Rosique, entre otros actores. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

En ese entonces, Sola compartió clase con quien luego sería presidente de México 1988 a 1994: “En el mismo año que entré yo, en 1965, Carlos Salinas de Gortari también es de esa generación, él se sentaba allá y yo acá; él con un grupo que ya empezaba en la cuestión política, su cuñado Ruiz Massieu, que mataron horrible, pero él estudiaba leyes, todo un grupo de muchachos”.

Pedro Sola y el expresidente Carlos Salinas de Gortari estudiaron juntos en la Facultad de Economía de la UNAM. (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo)

Sin embargo, de pronto, dejó de coincidir con Salinas, aunque entraron a la par: “Cuando yo pasé a segundo, él ya no fue; cuando pasé a tercero, él había terminado la carrera y se iba a Harvard a hacer la maestría, ¿cómo fue? No sé, por inteligente, no sé”.

Pedro Sola trabajó en la Secretaría de Hacienda

En dicha entrevista con Pati Chapoy, Sola relató que un día fue a una boda de una compañera de su mamá (Lucila Montelongo), ahí conoció a un subdirector y al saber que era estudiante de Economía y no trabajaba lo metió a la Secretaría de Hacienda.

“Mi primer trabajo fue traducir las leyes del Valor Agregado alemán (estaban traducidas al inglés) y las francesas al español, de ahí, de esas traducciones se empezó a estudiar el IVA 16% que nos pega tan fuerte... Fue 1968, un año muy significativo, yo era alumno y burócrata”, mencionó Sola.

Pedro Sola comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en 1968. (Foto: Pedro Sola / YouTube).

Además, en un video de su canal de YouTube, Sola agregó que de 1968 a 1976 trabajó en Hacienda y luego lo cambiaron a la Secretaría de Comercio, donde estuvo hasta 1992:

“Fui ganando puestecillos a base de esfuerzo, porque nunca tuve ningún padrino... Me tuve que salir de ahí por una mujer que me hostilizaba, háganme el favor, a mí, una jefa horrorosa, me hostilizaba, le caía gordo que porque no usaba la computadora, yo estaba acostumbrado a dictarle a las secretarias”.

Sola decidió a irse a trabajar con una amiga a una empresa de viajes, lo cual no le gustó; y luego llegó al fideicomiso Empresas de Solidaridad. En esa época comenzó a trabajar a la par en Ventaneando.

Pedro Sola se graduó como licenciado en economía en 1975. (Foto: captura de pantalla / TESIUNAM Digital).

¿Por qué Sola dejó de ser economista?

Según relató Pedro Sola a Quién, cuando trabajaba en Empresas de Solidaridad tenía un trabajo menor, eran fideicomisos relacionados con la agricultura y él debía viajar a diversos estados.

A la par, en ese entonces comenzó en Ventaneando: “Me vine a hacer el piloto porque la productora original era mi amiga y resultó. Todavía ese año estuve en TV Azteca porque grabábamos a las 8 de la mañana y me iba a trabajar a Empresas de Solidaridad a las 10″.

Un día le tocó viajar a Veracruz para su trabajo gubernamental, a un pueblo cerca del río Papaloapan: “Me senté con mi portafolio para revisar el crédito revolvente que se les había entregado, para ver qué habían hecho con él. Empecé a hablar y una señora levanta la mano y me dice: ‘Licenciado, ¿qué usted no sale en la televisión?’”.

Así que las personas querían saber sobre su trabajo en la televisión: “Claro, ahí perdí toda credibilidad como empleado de gobierno porque la gente quería hablar de Ricky Martin y Thalía, y no de lo que hacía en Empresas de Solidaridad. Entonces tardé en hacer el trabajo cinco horas porque me engolosinaba con la conversación, comí con un grupo de campesinos que me veían en una televisión gigante todas las noches”.

Luego de ello, decidió dejar de trabajar como funcionario y dedicarse de lleno a la televisión.

Pedro Sola ejerció más de 25 años como economista en diferentes dependencias públicas. (Foto: Instagram / @tiopedritosola | TESIUNAM digital).

¿Pedro Sola conoció a Luis Donaldo Colosio?

Hace un par de años, rumores relacionaron a Pedro Sola con el candidato Luis Donaldo Colosio, se dijo que eran “íntimos”, lo cual él desmintió en su canal:

“A Colosio jamás lo conocí en persona, sabía de él porque era el Secretario de Desarrollo Social, que era una oficina que estaba por Constituyentes y la mía estaba en Parque Lira, así que nunca lo conocí, porque yo era un empleado, uno menor”

Tras el asesinato del candidato presidencial, él fue al funeral: “El acercamiento mayor que yo tuve con Luis Donaldo Colosio fue en el Gayoso de Félix Cuevas, acá fue el velorio”.