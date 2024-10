No manches, Omar Chaparro: ¿Por qué el actor no ve sus propias películas?

¿Alguna vez escuchaste hablar de ‘Aztec Warrior’? Fue una película que nunca vio la luz, misma en la que participaron Omar Chaparro y Eugenio Derbez.

El actor de comedia, Omar Chaparro, ha compartido sus pensamientos sobre su participación en diversos proyectos cinematográficos y reveló cuáles son las películas que no le gustan.

Omae Chaparro Omar Chaparro reveló que no le gusta ver sus películas. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Por qué Omar Chaparro no ve sus propias películas?

Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante, Omar reveló un hecho curioso: no le gusta verse a sí mismo en la pantalla.

“Yo no me gusta verme porque considero que soy mejor actor a medida que cada proyecto avanza. Uno va aprendiendo”, afirmó Omar Chaparro.

Según el actor, esta perspectiva es parte de su filosofía personal sobre el crecimiento constante como artista. Chaparro menciona que cada serie y película en la que participa representa una oportunidad para mejorar y aprender, mencionó en el programa ‘El minuto que marcó mi destino’.

Omar Chaparro ha sido conductor y actor desde el inició de su carrera y ha participado en distintas películas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

La decisión de no ver sus propias películas viene de años atrás. Al recordar proyectos en los que participó hace 15 o 20 años, siente sorpresa y desagrado al ver su trabajo.

“¡Ay Dios!”, comentó entre risas, al mencionar que eso es lo que piensa al revisar sus proyectos pasados.

A pesar de dicha sensación de no ver sus antiguos proyectos, recalcó que sus favoritas o las mejores películas que ha realizado son las más recientes, algunas de ellas no han salido.

Omar Chaparro mencionó que esto nunca ha sido por la calidad de la producción, el guion o el elenco con el que ha trabajado.

CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2017.- El comediante y actor, Omar Chaparro, encabezó la conferencia de prensa de la película Condorito, próxima a estrenarse el día 12 del presente mes. Omar Chaparro explicó el proceso durante el filme y como se identificó en cierto puentos con el personaje. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Cuál es la peor película de Omar Chaparro?

Omar Chaparro señaló que la película que menos le gustó fue ‘Aztec Warrior’, donde participó junto a Eugenio Derbez y Luis Guzmán.

“Yo creo que no me gustó, yo era el malo de la película, yo era un narco cantante de corridos artemarcialista, me llamaba el ‘honey patcher’. Esa te puedo decir que no me gustó”, recalcó.

El actor mexicano también señaló que una de las que menos le han gustado fue un proyecto pequeño que realizó en Nueva York en el 2012.

¿Cómo se hizo famoso Omar Chaparro?

Omar Chaparro nació en Chihuahua, México, y comenzó su carrera como comediante y actor en su ciudad natal, participando en un programa de radio llamado ‘Los Visitantes’ de la estación D95.

Tras su éxito local, se trasladó a la Ciudad de México, donde inició su trayectoria en la televisión por cable en ‘Telehit’, participando en el programa ‘Black and White’. Gracias a su talento para imitar voces y personajes, Omar fue invitado a varios programas de humor y comedia, lo que le permitió ganar notoriedad en el ámbito del entretenimiento.

Su capacidad para conectar con el público y su carisma le abrieron las puertas a nuevas oportunidades, con lo que se consolidó como uno de los comediantes más queridos en México.

En el 2008 saltó al mundo del doblaje al interpretar a Panda Po en la película de ‘Kung Fu Panda’.

Entre sus películas se encuentran las siguientes: