‘Veo un México dividido, incendiado’: ¿Eugenio Derbez habla de la reforma judicial o de ‘LCDLF’?

Dos de los temas que han tomado la agenda en las últimas semanas son el de La Casa de los Famosos México, sobre todo con la polémica generada por la salida de Adrián Marcelo, y el de la reforma judicial, que ha provocado fuertes movilizaciones en la CDMX.

En redes sociales ha habido gran discusión a la que se han sumado varios famosos, como Eugenio Derbez, quien decidió compartir su postura de forma sarcástica y con el humor que le caracteriza.

¿Qué dijo Eugenio Derbez de la Reforma Judicial y ‘La Casa de los Famosos’?

Con un video en sus redes sociales, el comediante inicio a hablar sobre la división que existe entre quienes están a favor o en contra de algo, sin ser tan específico. Lo que sí enfatizo es que es necesario informarse bien antes de emitir cualquier juicio u opinión.

“Es importante a veces alzar la voz. Veo un México incendiado, un México dividido, y creo que todo viene de la mala información (…) Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas”, aseguró el comediante.

Publicación de Eugenio Derbez en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

Cuando todo parecía que apuntaba a un discurso sobre la reforma judicial, empezó a hablar sobre La Casa de los Famosos México, en especial de Mario Bezares y Adrián Marcelo, asegurando que eran los únicos participantes que conocía del reality show.

“Hay que saber que si ‘Mayito’ bailó el ‘Gallinazo’, que si no bailó; que si Adrián Marcelo dijo de tal otro, que...”, y supuestamente le preguntó a alguien por el nombre de otros participantes, que no conocían. Derbez se mostró sorprendido, y siguió con su discurso.

Eugenio Derbez ironiza con ‘La Casa de los Famosos’ y la reforma judicial

Tras hacerse el que no sabía los nombres de más concursantes, ‘se disculpó' por no estar totalmente enterado de lo que pasa en el programa de Rosa María Noguerón. “Lo reconozco, no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ni un capítulo, no sé ni quién está y quién no está, perdón, lo acepto, lo reconozco, es culpa mía”.

Según Eugenio Derbez, dijo no estar enterado de lo que ocurría en ‘LCDLF’ porque estaba prestando atención a otros temas, incluido el de la reforma judicial, que actualmente es uno de los que ha generado opiniones divididas.

“Me distraigo con tonterías: que si la reforma judicial, que si ya se devaluó el peso, que la economía se está cayendo, que si la relación México-Canadá está en peligro… pendejadas que me tienen distraído. Lo acepto, tengo que estar informado”, recalcó.

Protestas en contra de la reforma judicial en el Senado. (Cuartoscuro) (Mario Jasso)

La reflexión de Eugenio Derbez sobre la división entre mexicanos por reforma judicial y ‘LCDLF’

Después de ironizar con ambos temas, el también actor que da vida a Ludovico P. Luche en La Familia P. Luche señaló que, sea el tema que sea, la división entre mexicanos debe terminar y, sobre todo, es necesaria la información para tomar decisiones conscientes.

“No podemos estar divididos. Tenemos que estar informados, saber qué está pasando para no estar peleados; con mi abuelita, con mi tía, con el vecino… Ese no es el México que queremos (…) hay que estar informados antes de tomar una decisión”, agregó.