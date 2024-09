¿Traición en LCDLF? Gala Montes y Karime se quejan de Briggi Bozzo y su relación con Sain Chiong

¿Cuánto puede durar la paz después de la tormenta? Pareciera que en La Casa de los Famosos México tan solo día y medio porque ahora Gala Montes y Karime Pindter hablaron del alejamiento de Briggi Bozzo del cuarto mar, acciones con las que no están de acuerdo.

Todo inició por la pelea de la actriz mexicana con Adrián Marcelo el pasado martes porque mientras discutían, ‘brillitos’ abrazó a Ricardo Peralta y se mostró distante con su compañera de habitación.

Esa misma noche, la venezolana subió a la suite con Agustín Fernández, sin antes ir a platicar con Gala, quien lloraba junto a Mario Bezares y pedía su salida del reality show.

La mañana del miércoles platicó con Sian Chiong e incluso casi pasa la noche en el Cuarto Tierra, decisión que a sus compañeros no les agradó.

Briggi Bozzo está la mayor parte del tiempo con Sian. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijeron Gala Montes y Karime Pindter de Briggi Bozzo y su relación con Sian Chiong?

Briggitte Bozzo se convirtió en el tema central de una conversación del equipo mar, la cual inició en la habitación entre Gala Montes y Karime Pindter.

“Una historia de amor horrenda, falsa, ya le comió el cerebro, le dije a Agus que ronca y se pedorrea, pero de broma y Sian dijo ‘mira cómo te quieren’ y anda rara, ahorita estuvieron platicando por horas, pidió una disculpa a las mujeres y a ella, ay, ya, todo falso, la siento lejana y hostil (...) anda payasa”, declaró la ex Acapulco Shore.

La capitana del cuarto continuó quejándose de la relación de la venezolana con Sian Chiong, principalmente porque ‘le da foco’.

“Ella le da foco, se presta para eso y me molesta, según no la van a cambiar, un día y ya se fue, no hay peor ciego que el que no quiere ver, a pesar de los consejos de la gente, se está haciendo tonta, se engaña con una mentira. ”, contó.

Gala Montes se molestó por las actitudes de Briggi. (Foto: Caurtoscuro).

La conversación continuó con Mario Bezares y Arath de la Torre, a quienes Gala Montes contó lo siguiente.

“Ya la perdimos, no nos habla, a mí me trata distinto, no sé si ando sensible, pero anda inmamable, vino Agus y ‘la liebre’ porque perdieron y salieron en tanga, sacaron el pastel, pero me dio flojera sus retos, conozco a Briggitte, es noble, pero su lenguaje corporal lo dice todo, no se sienta con nosotros, si me ignora me voy a enojar”, advirtió.

Arath de la Torre ‘regaña’ a Briggitte Bozzo

Las declaraciones de los integrantes de Mar causaron que Arath de la Torre hablara con Bozzo y la aconsejara acerca de sus actitudes.

“Si estás pasando por una etapa difícil, tú puedes hacerlo, pero dilo, con humildad, con la verdad (...) siempre ten buena comunicación, no lo dejes crecer, si hay malentendidos pongan límites, pero primero estas tú (...) solo ten mucho cuidado de jugar con fuego”, declaró el conductor del programa Hoy.

¿Qué es una pick me girl, adjetivo dado a Briggi Bozzo?

En las redes sociales se comenzó a llamar a Briggitte Bozzo una ‘pick me girl’, pero, ¿esto qué significa?

De acuerdo con lo publicado por la página Harper’s Bazaar, la definición sería una chica quien busca la validación masculina, insinuando indirecta o directamente mostrar sus cualidades y decisiones distintas a las otras mujeres del grupo o sociedad.

Según la misma publicación, realizada en 2023, este término fue inventado por el personaje Meredith Grey, en la segunda temporada de la serie de televisión Grey’s Anatomy.