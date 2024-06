Personal de seguridad de ‘Brincos Dieras’ sufre accidente y mueren dos personas: ¿Qué pasó?

El comediante ‘Brincos Dieras’ se encuentra viviendo momentos complicados ya que su equipo de seguridad sufrió un accidente automovilístico en la carretera de Chihuahua a Juárez, dejando como resultado dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas.

Roberto Oliva, quien da vida al payaso ‘Brincos Dieras’, lamentó el trágico accidente en que murieron dos de sus elementos de seguridad y ofreció apoyo a los familiares de las víctimas.

Accidente del personal de ‘Brincos Dieras’: ¿Qué pasó con su equipo de seguridad?

Los hechos se registraron en la carretera Panamericana de Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 291, por las malas condiciones del asfalto por el que circulaban.

Los seis pasajeros viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, que salió de la carretera y volcó en varias ocasiones. El vehículo fue pérdida total.

La camioneta en la que viajaba personal de seguridad de 'Brincos Dieras' sufrió fatal accidente. (Foto: Hugo Hernández / Corresponsal)

Uno de ellos murió instantáneamente en el lugar y otro más en el hospital. Hasta el momento, tres personas permanecen bajo observación médica por las lesiones sufridas en el accidente. Solo uno no necesito ser trasladado a clínica.

Al lugar del accidente acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja para trasladar a los lesionados al Hospital del Seguro Social, la Guardia Nacional acordonó el área y elementos del Servicio Médico Forense se hicieron presentes.

Todos los que viajaban en la camioneta formaban parte del equipo de seguridad del comediante en México y se dirigían a la frontera, en donde ‘Brincos Dieras’ tendría una presentación este jueves 20 de junio por la noche en la Feria de Juárez 2024.

Se especuló al inicio que el comediante iba a bordo de la camioneta, lo cual fue desmentido posteriormente ya que arribó vía área a Ciudad Juárez.

La camioneta en la que viajaba personal de seguridad de 'Brincos Dieras' resultó en pérdida total tras accidente en Chihuahua. (Foto: Hugo Hernández / Corresponsal)

Roberto Oliva ‘Brincos Dieras’ habla sobre el accidente de su equipo de seguridad

Sin caracterizar a su famoso personaje, Roberto Oliva compartió un video en sus redes sociales donde envió un mensaje para confirmar el fatal accidente que sufrió parte de su equipo.

“Hoy no les quiero hablar como ‘Brincos Dieras’, hoy voy a hablar como Roberto Oliva. Como todo mundo sabe, por ahí se está especulando (que) hubo un accidente, donde ni mi staff ni yo íbamos, era mi equipo de seguridad que trabaja aquí en México conmigo”, dijo al inicio.

Roberto Oliva, conocido como 'Brincos Dieras', confirmó el accidente de su equipo de seguridad. (Foto: Captura de pantalla / Instagram @brincosdierasofficial)

‘Brincos Dieras’: ¿Quiénes fueron los hombres que murieron en el accidente?

“Falleció nuestro amigo Javier Cervantes, más conocido como el ‘Bibi’”, dijo el comediante. Se trata de aquel que murió en el instante del accidente, ocurrido este 20 de junio.

“Quiero mandarle un abrazo bien solidario a toda su familia, no hay palabras realmente. Los otros muchachos que están con lesiones y están hospitalizados, van a contar con todo nuestro apoyo así como la familia del fallecido, nuestro gran amigo ‘Bibi’, muchísimas gracias y mis oraciones para ustedes”, finalizó con su video, que hasta el momento suma miles de ‘Me gusta’.

Después, compartió una esquela en la que informa del segundo fallecimiento: Daniel Dávila Espinoza, quien murió en el hospital, mientras era atendido por las lesiones que sufrió.

Tras el accidente del equipo de seguridad de 'Brincos Dieras' el comediante publicó esquelas en su honor. (Foto: Captura de pantalla / Instagram @brincosdierasofficial)

Show de ‘Brincos Dieras’ en Ciudad Juárez sí se realizó: ¿Qué dijo el comediante?

“Es muy complicado para mí, no sabía, jamás me lo imaginé que me iba a subir así al escenario”, dijo ‘Brincos Dieras’ sobre el escenario, pues el show de este jueves sí se realizó con ‘normalidad’, aunque aseguró que la situación era complicada.

Y agregó que “antes de que me lo pregunten, porque ya todo mundo lo sabe (…) perdimos a un integrante, y ahorita nos acaban de avisar que ya perdimos a otro más del equipo de seguridad”.

“Estoy muy triste, me duele, porque son amigos, son parte del equipo, es muy difícil”, apuntó.

‘Brincos Dieras’ agregó que el estar dando show el mismo día que dos personas de su equipo de trabajo fallecieron en un accidente era complicado, sin embargo, confiaba en sacar el show adelante.

“Es muy complicado porque son parte del equipo, gente que siempre está contigo apoyándote y yendo a viajar a todos lados. Tenemos tres personas más ahorita en el hospital, y pues bueno, tenemos que salir porque Diosito me dio este don de hacer reír a la gente y pues vamos, vamos y va dedicado para ellos dos”, agregó.

Publicación de 'Brincos Dieras' en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Cancelan presentación de ‘Brincos Dieras’ en la ciudad de Chihuahua

La empresa Don Boletón anunció la cancelación del show que tenía programado ‘Brincos Dieras’ para este viernes 21 de junio, y se reprogramó para el próximo sábado 20 de julio, misma información que compartió el payaso en sus redes sociales.

Quienes tengan sus tickets para el show de este viernes, estos serán válidos para la nueva fecha (20 de julio) o podrán solicitar su reembolso, de acuerdo con el comunicado lanzado hoy.