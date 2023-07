‘Chuponcito’ habría ofrecido dinero antes de ser vinculado a proceso, asegura Carla Oaxaca

Tras darse a conocer la decisión de un juez de vincular a proceso a José Alberto ‘N’, mejor conocido como ‘Chuponcito’, luego de la demanda de su exmanager Carla Oaxaca por acoso sexual, se determinó que, luego de ausentarse a las audiencias, no sería sancionado y llevará su proceso en libertad luego de presentar un amparo.

La reacción de su denunciante fue sentirse “burlada y abusada de la ley”, ya que aseguró que aunque se empieza a hacer justicia, también está desilusionada al cuestionarse el recurso por el que no pisará la cárcel.

“Obviamente el señor llegó amparado, si no no se hubiera presentado y hubiera seguido siendo un prófugo de la justicia desde que salió la orden de aprehensión”, dijo a De Primera Mano.

Carla Oaxaca revela que ‘Chuponcito’ buscó arreglar la demanda con dinero

Según Oaxaca, el comediante buscó a sus abogados para ofrecerles un trato económico. “El señor se acercó a mis abogados para hacerles una propuesta. No quise ni escucharla porque se los he dicho, no me interesa. Yo quiero que se haga justicia y que quede como precedente porque no soy ni la primera, ni la única”, detalló.

Asimismo, cuestionó su actitud que asevera le da la razón, ya que tiene miedo de enfrentar a las autoridades. “Yo siempre he dicho la verdad”. Aunque se dijo dolida por el proceso, le causó molestia verlo salir caminando “como si nada pasara”.

“Somos seres humanos, somos mujeres violentadas. ¿Quién dijo que somos un coche que le haces un daño y puedes llegar con dinero a repararlo? Así no se reparan las cosas ni se va a reparar el daño que me hizo y todo lo que yo he vivido durante estos 3 años”, agregó.

'Chuponcito' habría ofrecido una suma económica a la defensa de Carla Oaxaca. (Foto: Instagram @chuponcitoflores07)

Las medidas cautelares que tendrá que cumplir ‘Chuponcito’

Unas de las condiciones para seguir en libertad es que ‘Chuponcito’ tendrá que acudir cada semana a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares para firmar un documento, además de que tiene prohibido acercarse a la víctima, convivir con ella o tratar de comunicarse por cualquier vía.

“Estoy confiando en Dios siempre y gracias porque hayan venido, todo con mi abogado, por favor, Dios es justo y eso, confío en Dios y en las autoridades. Emocionalmente ¡híjole! Triste por la situación. ¿Mi salud cómo está? Pues véanme”, admitió ante los medios de comunicación.