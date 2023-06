¿Por qué 'Chuponcito’ no se presentó a audiencia por abuso sexual? ‘Es una burla’, dice abogado

El comediante 'Chuponcito' no se presentó a su audiencia por el caso de supuesto abuso sexual. (Foto: Instagram @chuponcitoflores07)

Hace unos días el comediante José Alberto ‘N’, mejor conocido como ‘Chuponcito’, fue vinculado a proceso luego de que se agotaran los recursos de amparo solicitados tras la acusación de su exmánager, Carla Oaxaca, de supuesto abuso y acoso sexual cuando trabajaban juntos, por lo que fue citado a una audiencia este 7 de junio a la cual se ausentó.

Su equipo legal presentó documentos que avalaban la versión de que las razones era porque se encontraba hospitalizado en la Ciudad de México, aunque el abogado de la víctima, Gerardo De la Torre, aseguró que fueron desestimadas por la jueza del caso.

“Lo desestimó la jueza y manifestó que no precisaban el día, el lugar de su enfermedad, más se ve muy robusto en la fotografía, muy cachetón”, contó a Sale el Sol.

¿Qué pasaría con ‘Chuponcito’ si no se presenta?

El letrado calificó como “una burla para la víctima, para la autoridad y para toda la sociedad que está esperando una respuesta de este comediante” la evasión del popular payaso luego de que su defensa argumentara que se comunicó con ellos vía whatsapp para pedir que difieran el encuentro programado.

Entre las consecuencias para ‘Chuponcito’ si no acude voluntariamente a la Fiscalía de la CDMX podría derivarse en una orden de presentación en su contra que lo obligue a ir. “La juez concedió medidas, las cuales no estoy seguro, pero de que lo van a presentar lo van a presentar. No puedo hablar de orden de aprehensión, pero la juez es muy enérgica y creo que tiene todos los medios”, agregó De la Torre.

“Aquí hay una cosa: El que nada debe, nada teme. Él debería dar la cara como lo está haciendo la víctima; ella en todo momento se ha manifestado. Si la trata de desgastar no lo va a lograr”.