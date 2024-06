¿Por qué Christian Nodal no se casó con Belinda y Cazzu? ‘No lo veo necesario’

Christian Nodal no se casó con Cazzu ni con Belinda, sus últimas parejas antes de Ángela Aguilar. (Fotoarte: El Financiero) (Facebook @christiannodaloficialmx @belindapop / Instagram @cazzu / Pexels)

Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron que son novios, con lo que inició una polémica que hasta el momento sigue vigente gracias a la serie de rumores, que incluyen una supuesta boda, dejando la duda del porqué en sus otras relaciones no dio el siguiente paso y se casó.

En algunas ocasiones, el mismo cantante aclaró que con sus últimas parejas, Belinda y Cazzu, hubo circunstancias que no le permitieron llegar al matrimonio, pese a que en una de ellas ya estaba comprometido.

¿Cuándo se comprometieron Belinda y Nodal?

El 25 de mayo de 2021, cuando llevaban aproximadamente 9 meses de relación, los cantantes anunciaron que estaban comprometidos con una foto en la que salen juntos mientras Belinda muestra el anillo de compromiso que el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ le dio.

Se hablaba de que el anillo, de la casa joyera Angel City Jewelers, que realiza piezas a mano y a medida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, costó alrededor de tres millones de dólares.

Para entonces, todavía no existían planes concretos sobre la boda, solo dieron a conocer que se comprometieron en España, país donde nació la cantante de ‘Sapito’.

¿Por qué terminó la relación de Belinda y Nodal?

En 2022, justo un día antes del 14 de febrero, los artistas sorprendieron a sus seguidores al anunciar que terminaban su relación y, por ende, el compromiso que tenían.

“Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos casa uno lo mejor del otro”, escribió Nodal en una historia de Instagram, mientras Belinda permaneció en silencio, sin querer dar declaraciones de lo que pasó entre ellos.

Por mucho tiempo hubo varias especulaciones sobre los motivos que les llevaron a terminar su relación, pero uno de los más sonados en su momento fue por supuestas peleas de la familia de la intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ con el cantante de regional mexicano, pero ninguno de los dos confirmó estos supuestos.

Aunque no ha revelado los motivos que lo llevaron a desistir de casarse con Belinda, lo que sí mencionó Christian Nodal en una entrevista fue que, durante su relación con la actriz de ‘¿Quién lo mató?’, hubo situaciones que no le gustaría repetir con otras parejas a futuro.

“Hubo cosas que sí me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida ¿Sabes? Entendí cosas que quiero que nunca se repitan, que nunca más volver a hacer (…) cuestiones de errores que no quiero repetir en la vida”, dijo en entrevista con Jorge Ramos.

¿Qué pasó entre Cazzu y Nodal?

Tan solo unos meses después de terminar su relación con Belinda, que se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo mexicano, Nodal empezó a salir con Cazzu. Los vieron juntos por primera vez en mayo de 2022, pero no fue hasta finales de ese mismo año que confirmaron su relación.

En abril de 2023, mientras ambos estaban dando un concierto (ella en Argentina y él en México), hicieron el anuncio de su embarazo, que provocó emoción entre sus seguidores.

Sin embargo, siete meses después de que naciera Inti, el cantante mexicano y la rapera argentina revelaron que ya no estaban juntos. “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, escribió él en una historia de Instagram.

A diferencia de Belinda, con Cazzu no se comprometió ni habló sobre boda, ya que ambos tenían una ideología clara sobre el matrimonio.

Christian Nodal y Cazzu no se casaron porque no creían en el matrimonio

En una entrevista realizada hace aproximadamente un mes, cuando todavía ‘estaban juntos’, el cantante se sinceró, sobre sus deseos de casarse con Cazzu, algo que, de acuerdo con él, ninguno de los dos tenía en sus planes.

“Con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario (casarnos), que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos”, dijo al canal de YouTube Noche de Luz, originario de República Dominicana.

Este sentimiento lo tenía en común con Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, pues ‘la jefa del trap’ tampoco se veía casada con Nodal, según contó el cantante de ‘Adiós, amor’, pues el compromiso que lo unía con ella era su hija, Inti.

“Ella no (quiere casarse), siento que también como hemos estado con muchos cambios en la vida, no nos hemos todavía establecido bien. No ha llegado la plática como de ‘vamos a casarnos’ porque está la prioridad de dónde vamos a vivir”, agregó.