Eugenio Derbez envía mensaje al Cruz Azul previo a la final: ‘Ludovico ya no aguanta otro infarto’

“No la vayan a ‘cruzazulear’ por favor”... Eugenio Derbez envió un mensaje a Cruz Azul pidiendo al equipo cementero que no pierdan la final del Clausura 2024 en contra del América, porque si eso pasa ‘Ludovico Peluche’, personaje de Derbez y admirador de ‘La Máquina’, podría sufrir otro infarto.

El comediante compartió un video en sus redes sociales donde agradece a los jugadores de Cruz Azul por la temporada que tuvieron y por llegar al último partido para intentar conseguir el título en contra de ‘Las Águilas’.

Pero después de los halagos llegaron las advertencias. Derbez le dijo a los cementeros que no pueden perder a ninguna costa, especialmente porque es en contra del América:

“Si la ‘cruzazulean’ Ludovico no aguanta otro infarto, no aguanta otra final de estrés donde además pierdan. Yo tampoco estoy en edad para aguantar que Cruz Azul llegue a la final y pierda, menos contra el América, pierdan contra el Barcelona, Real Madrid o Atlas (…) pero no con América”.

Derbez advirtió al Cruz Azul sobre perder la final contra América. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Derbez sobre el Cruz Azul si pierde la final contra América?

Eugenio Derbez, además de las advertencias que hizo a Cruz Azul, aseguró que después de “la decepción” si pierden la final de la Liga Mx contra América, entonces dejará de ser seguidor del equipo cementero.

“Si pierden me les voy, me pierden, adiós a un cementero, pero por ahora que Dios los bendiga, jueguen como nunca ¡Venga Máquina!”, dijo el actor.

¿Qué le pasó a ‘Ludovico Peluche’ en un partido del Cruz Azul?

En un capítulo del programa La Familia P. Luche, ‘Ludovico’ está viendo un partido del Cruz Azul. La actitud del personaje es agresiva hacia sus hijos, a quienes les grita mientras empieza a sudar en exceso.

Pocos minutos antes del final del partido el árbitro marca un penal a favor de ‘La Máquina’, pero el delantero ‘Chaco’ Giménez, papá de Santiago Giménez, lo falla y el Cruz Azul queda eliminado.

En ese momento ‘Ludovico’, interpretado por el actor Eugenio Derbez, sufre un infarto.

¿Cuáles son los horarios del partido de vuelta América vs. Cruz Azul?

El América empató con Cruz Azul en el partido de ida de la final del Clausura 2024 a un gol. Todo se decide en el partido de vuelta que será en el Estadio Azteca donde se define quién será el campeón.

Fecha: Domingo 26 de mayo

Hora: 19:00 horas

¿Dónde ver el partido de vuelta de Cruz Azul vs. América?

La final del Clausura 2024 de la Liga Mx se transmite a través de canales de televisión y de plataformas de streaming que son las siguientes:

Canal 5

VIX

TUDN