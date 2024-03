Exjugador del Real Madrid critica a Santi Giménez ¿Qué fue lo qué dijo?

El delantero mexicano, Santiago Giménez, poco a poco recupera el paso goleador con su equipo, el conjunto del Feyenoord en la Liga Eredivisie.

Giménez anotó goles en sus dos últimos encuentros, a sus 22 años, el mexicano ha sido protagonista de posibles rumores sobre su salida del Feyenoord para encontrar un reto mayor en Europa.

El mexicano ha sido reconocido como uno de los mejores delanteros en la historia de la Liga de Países Bajos y superó la marca única de goles de Luis Suárez con el Ajax de 30 goles que consiguió en el 2009.

A pesar del buen rendimiento del mexicano con el Feyenoord, el exjugador del Real Madrid, Van Der Vaart, habló sobre el futbolista y dijo que no lo se encuentra convencido.

¿Qué dijo el exmadridista sobre Santiago Giménez?

“Ya hemos hablado de que Feyenoord perderá muchos jugadores este verano. En su casa, (Giménez) me deja muchas dudas. Alguna vez dije que me la había disipado cuando estaba realmente bien, pero ahora, incluso con el gol reciente contra Heracles, no creo que jugará muy bien”, indicó Van Der Vaart al medio Studio Voetbal.

La sugerencia del exjugador es aceptar lo que ofrece el club, ya sean 20 o 25 millones de euros y buscar sumar a alguien más.

“Si algún club se ofrece 20 o 25 millones de euros, debes deshacerte de él de inmediato. Si alguien llega con esa suma, si fuera el Feyenoord, no me lo pensaría”, destacó el exfutbolista.

Santiago Giménez se mantiene como uno de los lideres del futbol Eredivisie (Foto: Mexsport)

¿Cuánto es el valor de Santiago Giménez?

Actualmente, Santiago Giménez tiene un valor de 49 millones de dólares, según la información de ESPN Datos.

El valor actual del mexicano supera el que fue el mejor salario de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el 2021.

Por lo que la cifra de 20 millones que menciona Van Der Vaart es considerada como mínima, cuando se trata de un delantero joven y con la proyección y números de Giménez.

Al ser una posición tan importante, podría alcanzar negociaciones de hasta 50 millones en la Premier League y Bundesliga como posibles escenarios.

Actualmente, Santiago Giménez suma 47 goles con el Feyenoord y un total de 21 anotaciones en la Eredivisie. El delantero mexicano ya ha competido en la Champions League y Europa League.