Santi Giménez acepta que no se ha 'rifado' lo suficiente en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Jaime Lozano se prepara el torneo del próximo verano en la Copa América, donde es líder de grupo y será un torneo importante para jóvenes figuras como Santiago Giménez.

El delantero mexicano tendrá un reto importante para demostrar porque debe ser parte de la convocatoria. Durante una entrevista para MVS Deportes, el mismo jugador confesó que ha quedado a deber con la selección mexicana.

“Creo que es un gran año para la Selección Mexicana. Siento que ha dejado a deber un poco y quiero darle vuelta a esa falta de mostrarme porque al final siento que me han dado la oportunidad y no lo he hecho como con el Feyenoord”, reveló el mexicano.

Santiago Giménez confesó que sin importar su papel con la selección e independientemente de si sea titular o no, él mostrará apoyo a su equipo para conseguir las victorias.

“Yo puedo decirte que voy a dejar todo por este equipo, por este país y juegue o no juegue, siempre seré un gran compañero, porque lo que quiero es que México gane y sentirme orgulloso del equipo al que represento”, confesó el jugador.

Santiago Giménez Santiago Giménez admite que le ha quedado a deber a la Selección Mexicana. (Foto: Mexsport)

Los números de Santiago Giménez con el Feyenoord

El delantero mexicano Santiago Giménez anotó su gol número 19 de la temporada con el Feyenoord en el empate 2-2 ante el NEC.

Durante la Jornada 17 de la Liga de Países Bajos, donde ‘Chaquito’ se mantiene como líder de goleo de la Eredivise, por delante de Vangelis Pavlidis, del AZ Alkmaar, quien ya suma 18 goles y frente a los 15 de Luuk de Jonás del PSV.

‘Chaquito’ tiene la oportunidad de aumentar su marca en este semestre, pues le restan 20 partidos a la Liga Eredivisie, la Copa de Países Bajos y la de Europa, con lo que firmaría la mejor marca de un delantero en dicho torneo.

Giménez rompió el último récord de Luis Suárez, quien llegó a 30 penales en un año en la Eredivisie, mientras que el mexicano.

A pesar de sus características como goleador, el mexicano solo ha marcado 4 goles con la Selección Mexicana.

Entre su anotaciones con el Feyenoord, Cruz Azul y Selección Mexicana lleva una suma de 75 tantos en su carrera.