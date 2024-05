‘No le hago caso a las redes’: Eugenio Derbez responde a las críticas y dice que es apartidista

Eugenio Derbez, quien alguna vez recibió una propuesta para ser candidato a la presidencia, fue criticado por el video que publicó hace unos días para invitar a la gente, especialmente a los jóvenes, a votar en las elecciones del 2 de junio. En medio de las reacciones que generó, el comediante asegura que no se inclina por un partido, pero ya sabe lo que no quiere para México.

Tras la publicación, un sector de los usuarios en redes sociales celebraron la iniciativa, pero otros señalaron que tenía intenciones partidistas: “Yo te pregunto a ti joven y a ti mexicano en general, ¿estás feliz con el México en el que vives?”, dijo.

El clip de casi siete minutos está acompañado por la frase: “luego no te quejes” y hace un recuento de situaciones que ha atravesado el país a lo largo de los años, destaca cómo la gestión actual y anteriores han decepcionado al electorado. Sin embargo, entre las críticas a sus palabras, los usuarios le reprochan que no vive en México o que busca proteger intereses personales.

¿Cómo surgió el video de Eugenio Derbez sobre las elecciones?

El también actor de cine compartió cómo surgió esa idea: “Fue una invitación a votar porque me preocupa mi país (...) No dormí toda una noche pensando en todas las cosas que la gente escucha o dice: ‘¿para qué votar, si las cosas no cambian?, ¿para qué votar si todos son iguales?’ Todos los pretextos los puse en una lista y empecé a escribir los argumentos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Derbez insistió en que solo quería animar a la gente “a que votara por quien quisiera”. El video de Eugenio alcanzó a más de seis millones de personas en X, generó más de 100 mil interacciones entre compartidos, likes y comentarios.

¿Cómo reaccionó Derbez a la respuesta de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO?

José Ramón López Beltrán, uno de hijos de Andrés Manuel López Obrador, respondió a este video en su cuenta de X: “En resumen, este comediante fatuo, clasista, racista, superfluo e hipócrita, con su reflexión chafa y pasada de moda y de lanza quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción, las injusticias y los privilegios”.

Al respecto, Eugenio Derbez comentó a la misma fuente: “Las cosas las toma siempre uno de quien viene, no me meto en discusiones, yo lo hago por amor a México, mi mensaje fue de unidad, cerré diciendo: ‘ojalá que dejemos de ser un México dividido’ y yo respondo no con agresiones, respondo con hechos”.

Sobre las críticas a que no se encuentra en el país, aclaró: “No he dejado a México, la serie que acabo de estrenar se llama Acapulco, que habla bien de Acapulco, la película que estrené hace poquito, que es Radical, habla de la educación en México, yo respondo con hechos. No le hago caso a las redes sociales porque ahí cualquiera te insulta”.

Pese a que ha caído una ola de señalamientos por el video, Eugenio Derbez considera que ha recibido más apoyo que comentarios negativos: “Recibí apoyo de todos mis compañeros de medios, periodistas, todo fue muy positivo, de repente tienes los bots que te atacan...”.

¿Eugenio Derbez ya sabe por quién va a votar?

En la misma entrevista, Derbez aseguró que es apartidista y fue cuestionado sobre si “tiene un candidato que le llene el ojo” y dijo: “No, lo dije en el primer video, hay mucha gente que dice: ‘ningún candidato me convence’ y yo dije: ‘Quizás no está lo que yo quiero’, pero sé lo que no quiero”.

Sin embargo, criticó el estado actual del país: “Veo que vamos para abajo (...) Yo nada más dije: ‘si tú estás contento, sigue adelante y si no está contento, vota por alguien más, pero vota’”.