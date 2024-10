‘El Pingüino’: ¿Por qué Colin Farrell no quiere volver a interpretar a Oz Cobb?

“Ese debería ser el sueño, una hermosa historia con final feliz, pero el mundo no funciona así”, es una de las frases de Oswald Cobblepot, interpretado por Colin Farrell en la nueva serie de televisión titulada El Pingüino, no quiere volver a interpretar al vilano de Batman, pero, ¿cuáles son sus razones?

La producción de Matt Reeves estrena su tercer episodio y se posiciona como uno de los programas de televisión más visto en la plataforma de streaming a la cual pertenece, de acuerdo con información de Variety, pero ¿su futuro podría peligrar?

Se puede decir que es incierto porque aunque no han confirmado una segunda temporada, el protagonista no está muy feliz por la posibilidad de regresar a los zapatos de Oz Cobb.

'El Pingüino' es interpretado por Colin Farrell. (Foto: IMDB)

La razón por la que Colin Farrell duda de su regreso como ‘El Pingüino’.

Si bien los actores y actrices sufren cambios físicos para adaptarse a algún papel de sus proyectos cinematográfico, otros más se ven afectados en su psicología por distintos factores y ese es el caso de Colin Farrell y sus motivos para no volver a Ciudad Gótica.

“No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba y lloriqueaba a cualquiera que me escuchara, diciendo que quería que se acabara de una buena vez”, declaró el protagonista de la serie de televisión en una entrevista a Total Film concedida el pasado 16 de septiembre.

“Me puso de malas porque es tan malvado. Es tan oscuro, y es un personaje tan cruel y sin remordimientos. Creo que… ya hice suficiente (...) No es que no supiera quién era, ni que estuviera saliendo a quemar coches ni nada, pero sí fue una experiencia muy potente”, señaló el famoso actor irlandés en la misma charla.

Respecto al desarrollo de una segunda temporada o a su aparición en otra película del ‘caballero de la noche’, Farrell dijo que tal vez dentro de un año, una vez descansado de su participación en la primera temporada, no lo descartó, pero tampoco lo aseguró.

¿Qué capítulo de ‘El Pingüino’ se estrena hoy y cuántos episodios son?

El programa de televisión, donde se cuenta la historia de uno de los villanos más emblemáticos de Batman, estrena su tercer episodio este domingo 6 de octubre y lleva por nombre ‘Bliss’.

El resto de los capítulos se estrenan uno cada domingo siguiente y te los enlistamos a continuación con su fecha de lanzamiento.

Capítulo 4 ‘Cent.’Anni’: 13 de octubre.

‘Cent.’Anni’: 13 de octubre. Capítulo 5 ‘Home Coming’: 20 de octubre.

‘Home Coming’: 20 de octubre. Capítulo 6 ‘Gold Summit’: 27 de octubre.

‘Gold Summit’: 27 de octubre. Capítulo 7 ‘Top Hat’: 3 de noviembre.

‘Top Hat’: 3 de noviembre. Capítulo 8 ‘Great or little thing’: 10 de noviembre.

La serie de televisión está disponible en la plataforma de streaming Max y se habilita a las 22:00 horas del tiempo del centro de México, de acuerdo con un boletín compartido por HBO.

¿En qué lugares de Gotham se desarrolla la serie ‘The Penguin’?

‘El Pingüino’ se ambienta en la Ciudad Gótica del mismo universo de la película Batman, de 2022, donde el héroe es encarnado por Robert Pattinson, pero esta producción de HBO se desarrolla en sitios puntuales y son los siguientes.

Iceberg Lounge : El club nocturno, donde Oswald Cobblepot es dueño, aparece abandonado y devastado por una inundación al inicio de la trama.

: El club nocturno, donde Oswald Cobblepot es dueño, aparece abandonado y devastado por una inundación al inicio de la trama. Loft de los Falcone : Residencia de Carmine Falcone, era utilizado como sede para las reuniones de diferentes criminales en la ciudad, es un sitio desordenado,

: Residencia de Carmine Falcone, era utilizado como sede para las reuniones de diferentes criminales en la ciudad, es un sitio desordenado, 44 Below : Un club exclusivo dentro del Iceberg Lounge, tiene el apodo del ‘lounge de las mujeres’.

: Un club exclusivo dentro del Iceberg Lounge, tiene el apodo del ‘lounge de las mujeres’. Puente del Río Gotham: Este lugar es icónico entre los ciudadanos de Gotham City, es utilizado para viajar entre las diferentes partes de la ciudad.

Este lugar es icónico entre los ciudadanos de Gotham City, es utilizado para viajar entre las diferentes partes de la ciudad. Bristol Township : Un suburbio rico de la urbe, contrasta con otras áreas de la ciudad donde la criminalidad abunda.

: Un suburbio rico de la urbe, contrasta con otras áreas de la ciudad donde la criminalidad abunda. Narrows : Un barrio específico de Gotham, retratado como una zona desfavorecida y llena de criminales.

: Un barrio específico de Gotham, retratado como una zona desfavorecida y llena de criminales. Brownstone: La residencia privada de Oz Cobb, representada como acogedora y cálida, esto es utilizado como contraste al verdadero ser del villano.

'El Pingüino' se desarrolla en distintos sitios de Ciudad Gótica. (Foto: IMDB)

Actores y actrices del elenco de la serie: ¿Batman aparece en ‘El Pingüino’?

Colin Farrell, si bien es el protagonista, otros actores y actrices lo acompañan en el desarrollo de esta historia, aquí una lista de los principales.

Oz Cobb (Colin Farrell) : Más conocido como “ El Pingüino ”, es un personaje ambicioso, encantador y elocuente, el villano desea, sin importar nada, convertirse en el criminal más importante de Gotham City.

: Más conocido como “ ”, es un personaje ambicioso, encantador y elocuente, el villano desea, sin importar nada, convertirse en el criminal más importante de Gotham City. Sofia Falcone (Cristin Milioti) : La hija de Carmine Falcone está de regreso en la ciudad tras liberarse de las cadenas impuestas en el Asilo Arkham, uno de los sitios más peligrosos, donde llegaron a estar personajes como Joker.

: La hija de Carmine Falcone está de regreso en la ciudad tras liberarse de las cadenas impuestas en el Asilo Arkham, uno de los sitios más peligrosos, donde llegaron a estar personajes como Joker. Víctor Aguilar (Rhenzy Feliz) : ¿Lugar y sitio equivocado? El joven queda metido en los planes de Oz Cobb tras ser descubierto en un intento de robo de un auto de Cobblepot.

: ¿Lugar y sitio equivocado? El joven queda metido en los planes de Oz Cobb tras ser descubierto en un intento de robo de un auto de Cobblepot. Alberto Falcone (Michel Zegen) : Hermano de Sofía y nuevo jefe de la familia criminal Falcone, un joven con actitud inteligente pero inestable.

: Hermano de Sofía y nuevo jefe de la familia criminal Falcone, un joven con actitud inteligente pero inestable. Francis Cobb (Deirdre O’Connell): Madre de Oz Cobb, con poco más de 70 años, sufre los primeros síntomas del Alzheimer.

Batman no aparecerá en la serie 'El Pingüino'. (Foto: IMDB)

¿Veremos a Batman? Matt Reeves, productor de la serie de televisión, declaró a Esquire que el ‘murciélago’ es una ‘sombra en la ciudad’ y no estará presente en ningún episodio.

“Una de las cosas que fue realmente emocionante sobre la oportunidad de hacer un espectáculo fue dejar que realmente se centrara en ese personaje de la galería de villano y cambiar los puntos de vista”, dijo en una entrevista publicada el pasado 20 de septiembre.