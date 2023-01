‘The Batman’: Lo que tienes que saber de la película antes de su estreno

'The Batman' se estrenará en cines de México el 3 de marzo. (Instagram: @thebatman)

Después de una larga espera, este jueves 3 de marzo llegará oficialmente a las salas de cine The Batman, que desde el anuncio del elenco comenzó a levantar diversas especulaciones, y con el estreno del primer tráiler las expectativas sobre los protagonistas se elevaron.

Según lo descrito en la sinopsis oficial de la película, “Dos años de acechar las calles como Batman, infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gotham City”.

“Con solo unos pocos aliados de confianza, Alfred Pennyworth, el teniente James Gordon, entre la corrupta red de funcionarios y figuras de alto perfil de la ciudad, el vigilante se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos”.

Te contamos todo lo que tienes que saber de la nueva saga de The Batman, que promete mostrar el lado más oscuro e íntimo del personaje.

La historia de ‘The Batman’

La historia relatada en The Batman tendrá lugar en los primeros años de Bruce Wayne combatiendo al crimen. El reto para su director, Matt Reeves, será reinventar al personaje originario de Gotham, además de darle un distintivo que haga único al personaje.

A grandes rasgos, The Batman es una reestructuracion de algo que ya estaba planeado. Te contamos un poco más a continuación.

La película fue anunciada en 2015 , donde Ben Affleck tendría dos papel importantes: el de director de la cinta y el de protagonista. Sin embargo, tras los múltiples problemas personales que estaba atravesando el actor, decidió retirarse del proyecto y Matt Reeves asumió la dirección , con lo que la historia dio un gran giro ya que fue reescrita.

, donde Ben Affleck tendría dos papel importantes: el de director de la cinta y el de protagonista. Sin embargo, tras los múltiples problemas personales que estaba atravesando el actor, decidió retirarse del proyecto y , con lo que la historia dio un gran giro ya que fue reescrita. La historia de The Batman , de Reeves, está basada en tres comics: The Batman: Ego , The Long Halloween y Year One , los tres pertenecientes a DC Comics.

, de Reeves, está basada en tres comics: , y , los tres pertenecientes a DC Comics. El guion de la cinta fue escrito por el mismo Matt Reeves en compañía de Peter Craig , quien ha participado en otras cintas como Imperdonable , Los Juegos del Hambre: Sinsajo (partes 1 y 2) y The Mother , por mencionar algunas.

, quien ha participado en otras cintas como , y , por mencionar algunas. Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis y John Turturro son algunas de las personalidades que participarán en el filme.

y son algunas de las personalidades que participarán en el filme. A grandes rasgos, la trama tendrá como enemigo principal de Batman a The Riddler (o El Acertijo ), que además de ser el villano, tendrá una participación importante dentro de la propia construcción del arco interpretativo del personaje principal.

(o ), que además de ser el villano, tendrá una participación importante dentro de la propia construcción del arco interpretativo del personaje principal. La filmación comenzó en enero de 2020 y se tenía previsto que se estrenara en 2021, pero la pandemia retrasó los procesos de grabación y producción algunos meses y por ello saldrá a la luz hasta el primer trimestre de 2022.

y se tenía previsto que se estrenara en 2021, pero la pandemia retrasó los procesos de grabación y producción algunos meses y por ello saldrá a la luz hasta el primer trimestre de 2022. En algún momento, Reeves admitió que la cinta tiene cierta conexión con Kurt Cobain y la banda Nirvana , ya que en su momento comentó que cuando empezó a escribir el guion puso la cancion Something In The Way de Nirvana; esta misma pieza fue parte, de manera instrumental, del primer tráiler de la película.

, ya que en su momento comentó que cuando empezó a escribir el guion puso la cancion de Nirvana; esta misma pieza fue parte, de manera instrumental, del primer tráiler de la película. Además de su duelo con The Rippler, la cinta mostrará la creciente relación entre Batman y Catwoman, que se dejó ver desde el primer tráiler, aunque todavía no es del todo claro lo que pasará entre Bruce Wayne y Selina Kyle.

Robert Pattinson: de ‘Crepúsculo’ a ‘The Batman’

Robert Pattinson se une a la lista de actores que se pondrán el traje del Hombre Murciélago para combatir al crimen en Ciudad Gótica, aunque esta situación no ha sido del todo fácil para él e incluso la cinta llegó a recibir críticas negativas por esta decisión de Reeves.

Anteriormente, el personaje de Batman había sido interpretado por Adam West (Batman: La Película), Michael Keaton (Batman y Batman Regresa), Val Kilmer (Batman Forever), George Clooney (Batman y Robin), Christian Bale (trilogía The Dark Knight) y Ben Affleck (Batman vs Superman: Dawn of Justice y Justice League).

El actor que ahora se encargará de ponerse el traje de El Caballero de la Noche no fue tan bien recibido por los fans de DC Comics al inicio, pero poco a poco ha ido rompiendo la barrera que nació del encasillamiento que sufrió por un personaje en el pasado. Te contamos.

Pattinson dio su salto a la fama con la saga de Crepúsculo , donde encarnó al vampiro Edward Cullen; al convertirse en una gran franquicia, se le encasilla al actor en el papel de Cullen, del cual le ha costado trabajo salir a pesar de haber realizado otras películas más ‘maduras’.

, donde encarnó al vampiro Edward Cullen; al convertirse en una gran franquicia, a pesar de haber realizado otras películas más ‘maduras’. El 31 de mayo de 2019, Variety informó que Robert Pattinson era oficialmente el actor que interpretaría a Batman, cosa que ‘confirmó' el director de la película tres días después, utilizando un GIF de Pattinson acompañado de varios emojis de murciélago.

informó que Robert Pattinson era oficialmente el actor que interpretaría a Batman, cosa que ‘confirmó' el director de la película tres días después, utilizando un GIF de Pattinson acompañado de varios emojis de murciélago. Aunque al principio Pattinson fue criticado por dar vida a Batman , el director defendió su elección e incluso elogió su trabajo para Good Time (2017).

, el director defendió su elección e incluso elogió su trabajo para (2017). El actor es un fanático confeso del superhéroe de DC Comics , por lo que además de convertirse en un reto, se convirtió en un sueño hecho realidad encarnar a uno de sus personajes favoritos.

, por lo que además de convertirse en un reto, se convirtió en un sueño hecho realidad encarnar a uno de sus personajes favoritos. Durante la fase más temprana de filmación, Pattinson admitió querer darle un toque ‘diferente’ a su personaje, por lo que intentó hacer una voz diferente a la que habíamos visto en otras interpretaciones de Batman: en susurro . Sin embargo, dos semanas después le dijeron que parara porque ‘era demasiado’.

a la que habíamos visto en otras interpretaciones de Batman: . Sin embargo, dos semanas después le dijeron que parara porque ‘era demasiado’. Para poder cumplir con las exigencias físicas del papel, Pattinson tomó clases de jiu-jitsu brasileño (un tipo de arte marcial) con el coreógrafo de John Wick (2014), además de haber tomado consejos de Christopher Nolan, quien lo dirigió en Tenet (2020).

(un tipo de arte marcial) con el coreógrafo de (2014), además de haber tomado consejos de Christopher Nolan, quien lo dirigió en (2020). También buscó inspiración viendo películas de varios actores populares en el género de superhéroes como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Dwayne Johnson y Christian Bale, siendo este último quien personificó a Batman en la trilogía de The Dark Knight.

El estreno de ‘The Batman’ en México

En las últimas semanas, la cinta ha tenido premiere en diversas ciudades alrededor del mundo, como París y Londres y ya hay diversas críticas a la cinta. A continuación te compartimos algunos datos sobre el estreno de la película programado en México para este 3 de marzo.