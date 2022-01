‘The Batman’ será la película más larga en la historia del ‘Caballero de la Noche’

Cada vez se dan a conocer más detalles previos al esperado estreno de la nueva película The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson en el papel del superhéroe de DC, que llegará a las salas de cine en marzo próximo.

Ahora es el detalle de la duración lo que llama la atención, pues de acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta será de dos horas y 55 minutos, con cerca de ocho minutos de créditos. Aunque aún no se sabe si tendrá escenas postcrédito, será la entrega con mayores minutos del Caballero Oscuro a la que le sigue El caballero de la noche asciende, dirigida por Christopher Nolan con Christian Bale como el personaje principal, con un alargue hasta las 2 horas con 44 minutos.

Asimismo, el filme de Warner se colocará por debajo del récord de películas de superhéroes más largas, que actualmente tiene a Avengers: Endgame, de Anthony y Joe Russo, en la cima con tres horas y un minuto. La versión de Zack Snyder de La Liga de La Justicia, que no llegó a proyectarse en los cines, abarca cuatro horas y dos minutos.

La historia de los primeros días de lucha de Bruce Wayne contra el crimen tiene a Pattinson acompañado de un elenco que incluye a Paul Dano con el papel del villano The Riddler, un asesino en serie que es perseguido por Batman; el personaje de Catwoman lo interpreta Zoë Kravitz, mientras que Colin Farrell dará vida al Pingüino.

En una entrevista reciente, Matt Reeves contó la influencia de la canción Something In The Way, de Nirvana, cuando escribía el primer acto. Es por ello que de forma instrumental aparece en el primer tráiler. “Se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso”, dijo a Empire.