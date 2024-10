Tenoch Huerta responde a acusaciones de María Elena Ríos: ‘Estoy bien frustrado’

Tenoch Huerta, el actor mexicano que participó en la cinta de Marvel Black Panther: Wakanda Forever, habló sobre las acusaciones de agresión sexual que hay en su contra, a más de un año de que María Elena Ríos, la saxofonista, lo denunció.

En 2023, la también activista en contra de la violencia hacia las mujeres utilizó sus redes sociales para señalar al actor de Marvel por ‘stealthing’, un tipo de abuso que consiste en quitarse el condón durante el acto sexual sin consentimiento de la otra persona.

La activista María Elena Ríos señaló a la organización 'Poder Prieto' de proteger y encubrir a Tenoch Huerta en 2023. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Especial)

“El stealthing es un acto de violencia sexual y de violación del consentimiento, que puede tener consecuencias graves para las mujeres”, explica la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)

¿Qué dijo Tenoch Huerta sobre las acusaciones de María Elena Ríos?

A un año de las acusaciones, Tenoch Huerta reapareció en redes sociales y ahora ha brindado algunas entrevistas sobre esta situación, una de ellas fue para el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

En la conversación, aseguró que si pudiera hablar con María Elena Ríos le preguntaría cuáles fueron sus motivos para realizar la denuncia en su contra, debido a que aseguró no haber tenido un comportamiento negativo con la promotora de la Ley Malena.

Esto se debe a que él aseguró que ambos platicaron sobre la manera en la que querían llevar la relación que entablaron cuando fueron parte del colectivo Poder Prieto, el cual llegó a su fin a inicios de este año.

Tenoch Huerta aseguró que él y María Elena Ríos llegaron al acuerdo de no utilizar preservativo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

“Las cosas que se hablan, que son claras y que son acuerdos entre dos adultos, son acuerdos”, comentó Tenoch en la entrevista e indicó que ambos supuestamente tomaron la decisión de no utilizar preservativos en sus encuentros sexuales.

“Nunca usamos condón, ella tomó la iniciativa y tuvimos relaciones sin preservativo”, comentó Tenoch y aseguró que la saxofonista no le pidió utilizarlo, por lo que ante las acusaciones se siente molesto.

“(Me siento) de la chingada, bien frustrado, bien enojado con la vida, con todo. Te enojas con el sistema”, comentó y aseguró que “ser buena persona, no te garantiza nada, hacer las cosas correctamente no te garantiza nada”.

Tenoch Huerta asegura que María Elena Ríos ‘lo atacó’

La entrevista con Tenoch Huerta se emitirá completa la noche de este jueves; sin embargo, el actor de La purga por siempre ya había conversado al respecto en Ventaneando, pues fue entrevistado por Pati Chapoy.

En esta otra conversación, el actor aseguró que él y María Elena Ríos tenían una relación abierta: “(Al inicio me pareció) una chava muy divertida, muy echada para adelante, muy fuerte, muy atractiva también”, comentó.

Tenoch aseguró que todo estaba en orden en su relación, ya que la saxofonista, quien ha colaborado con la Maldita Vecindad, también salía con más personas, pero meses después supuestamente comenzaron las actitudes agresivas por parte de ‘Malena’ cuando él tuvo un acercamiento con una de sus compañeras.

Dentro de sus acusaciones, María Elena Ríos también evidenció el 'modus operandi' de Tenoch Huerta, ya que el actor fue señalado de presunto abuso por otras víctimas. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Especial)

“Este tipo de roces comenzaron a mostrar una cosa que era rara y empezó a atacarme dentro del colectivo”, comentó Huerta, quien asegura que intentó remediar lo que estaba sucediendo.

“Tuve una plática con ella, nos vimos en un parque y en ésta plática de repente me dijo: ‘bueno ya, qué estás dispuesto a dar para calmar todo esto’, entonces yo le dije: ‘pues una disculpa pública, hablo con la gente, tú dime’”, recordó el actor.

Poco después Tenoch Huerta habló con un terapeuta que ayuda a víctimas de extorsión y al contarle su caso, le comentó que él estaba pasando por una situación de chantaje.

“Le conté y me dijo: ‘eso es una extorsión’, le digo: ‘pero no me pidió dinero’, me dice: ‘no, no, los profesionales se manejan con muchas sutilezas’”, dijo Tenoch, quien asegura tener pruebas comprobables de su inocencia.

Hasta ahora María Elena Ríos no ha mencionado nada sobre las declaraciones del actor; sin embargo, cuando ella hizo su denuncia en redes sociales también compartió los testimonios de otras mujeres que supuestamente fueron víctimas de Tenoch Huerta, a pesar de ello, él asegura que no hay ningún proceso legal en su contra.