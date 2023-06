Tenoch Huerta se pronuncia tras acusación de Elena Ríos por agresión sexual

Tenoch Huerta lanzó un comunicado en el que da su postura acerca de las acusaciones de María Elena Ríos sobre presunta violencia sexual.

El actor de Marvel negó el señalamiento público que Elena realizó en sus redes sociales. La saxofonista aseguró en un tuit que Tenoch había ejercido distintos tipos de violencia y destacó que el intérprete era un depredador sexual.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta.”

María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta en sus redes sociales. (Foto: Cuartoscuro / Mireya Novo / Daniel Augusto)

¿Qué dijo Tenoch Huerta acerca de las acusaciones en su contra?

Tenoch, actor conocido por su participación el Black Panter: Wakanda Forever, aseguró que las acusaciones que recibió en días pasados son falsas.

Asimismo relató que en 2022 salió durante algunos meses con la saxofonista Elena Ríos y que dicha relación estuvo regida por el consentimiento y cariño mutuos.

No obstante, una vez que se terminó el vínculo entre el actor y la activista, Tenoch menciona en el comunicado que hubo reacciones que lo orillaron a asesorarse legalmente.

“Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, escribió.

Según el intérprete, el asesoramiento jurídico lo emprendió con el objetivo de “proteger su reputación y refutar las acusaciones” que pudieran generar daños y perjuicios en su vida personal y profesional.

En el comunicado, Tenoch menciona que no es perfecto y que intenta mejorar, sin embargo reiteró la falsedad de los señalamientos de la activista.

Como cierre del escrito, el actor de Güeros agradeció el apoyo de su familia y personas cercanas, así como a quienes se han detenido a reflexionar sobre las acusaciones.

¿Qué decía la denuncia de Elena Ríos?

Elena Ríos publicó el pasado 8 de junio una denuncia en la que señala que Poder Prieto estaba utilizando material en el que ella había trabajado, pero por el que no recibió remuneración alguna.

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis”, escribió la activista.

Elena Ríos señaló a Poder Prieto de no remunerar su trabajo.

Pero no fue el único señalamiento que hizo, también dijo que en la organización civil eran cómplices de un agresor sexual.

“Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores”, se lee en el posteo.

En otro tuit, la activista ahondó en las acusaciones y recalcó que no estaba interesada en tener ningún tipo de relación con el colectivo.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM”, publicó Ríos y señaló a Maya Zapata como destinataria de este mensaje.

El colectivo de Poder Prieto ha estado envuelto en polémicas con personas como Luz Valdez y María Elena Ríos. (Foto: Tik Tok / @luzvaldezmx / Instagram / @lamazapata / Cuartoscuro / Mireya Novo)

No es la primera vez que Poder Prieto está involucrado en una polémica. En abril de este año, el colectivo fue señalado de no darle reconocimiento ni crédito a la artesana que había bordado un rebozo que Tenoch Huerta vistió en un evento.

Asimismo la presidenta de la organización civil, Maya Zapata, fue acusada de intimidar a la joven que denunció públicamente a Poder Prieto de malas prácticas en las atribuciones del rebozo.