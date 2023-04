La polémica capa de Tenoch Huerta: ¿Por qué acusaron a su colectivo Poder Prieto de intimidación?

“De verdad estoy cansada de toda la intimidación que ha recibido”, explicó el pasado 7 de abril la influencer Luz Valdez en un video en el que denunció hostigamiento por parte del colectivo Poder Prieto al cual pertenece el actor mexicano Tenoch Huerta.

El pasado 6 de de abril, Luz Valdez, quien es una creadora de contenido dedicada a la promoción cultural, denunció en un video a la empresa Los Hijos del Maíz por alterar y vender un rebozo a Tenoch Huerta sin darle el reconocimiento a Feliciana Bautista, la artesana mexicana originaria de Michoacán que lo creó.

“Diseñadores, si van hacer colaboraciones con artesanos una parte muy importante es que le digan qué van hacer con su trabajo”, explica la promotora cultural en su video de Tik Tok.

El actor utilizó esta prenda a finales de febrero de 2022 durante la semana de la moda en Milán y, de acuerdo con la promotora, era una vestimenta hecha a partir de un rebozo que hizo Feliciana, a quien no le habían dado el crédito correspondiente.

Fue hasta el pasado jueves que la artesana consiguió que la empresa se disculpara y le diera el crédito de su trabajo.

Sin embargo, Valdez reveló que a partir de su video recibió hostigamiento de parte de un colectivo al que pertenece Tenoch Huerta.

Según un tuit de la influencer “Poder Prieto está defendiendo a los implicados con el argumento de que: La artesana no pidió el crédito”.

Después de hacer una denuncia pública para que se respetara la autoría de la capa de plumas de Feliciana y por fin tener la disculpa pública de la marca , me entero que @poderprieto_mx esta defendiendo a los implicados con el argumento de que:

¿De qué acusa Luz Valdéz a Poder Prieto?

El video que publicó la influencer, que tiene una duración aproximada de dos minutos, Luz Valdez habla de las supuestas intimidaciones recibidas de Poder Prieto, un colectivo dedicado a erradicar el racismo sistémico.

“Desde que publiqué el video del rebozo de Feliciana, este grupo se llama Poder Prieto y de verdad estoy cansada de sus descalificaciones, su chantaje y la violencia psicológica que han ejercido sobre mí”, explica en su video.

Luz Valdez reveló que, desde que salió a defender el reconocimiento de la capa de Feliciana, ha estado recibiendo ataques por parte del grupo que supuestamente buscan desacreditar sus esfuerzos por darle apoyo a la artesana.

“Ahora dicen que Feliciana jamás me pidió que hiciera el video, tengo las pruebas de que sí me lo pidió pero además de eso aunque no me lo pidiera merecía el respeto de su pieza. Solamente porque alguien de su grupo fue quien cometió el plagio y se robó la idea, solo por eso lo defienden, ¿hasta ahí llega su apoyo a los prietos?”.

De igual manera, explica que para ella “ha sido triste, desgastante y molestó estar luchando contra personas que tienen tanto poder, de verdad nunca pensé que esto escalaría tanto y tener que soportar que una plataforma que se supone que nos representa ahora se dedique a desacreditar mi trabajo”.

También reveló que Feliciana no solo es una artesana que conoce, ya que comparte una relación cercana con ella y hasta fue “madrina de su nieto en su boda”.

Ella agrega que fue la persona encargada de contactar a Tenoch Huerta para explicarle el caso del rebozo: “Se jactan de que Tenoch si sabía quién era Feliciana, lo supo por mí yo lo contacté para que la contactaran porque Feliciana le quería regalar ruana. Estoy cansada que digan tantas mentiras sobre mí, sobre mi trabajo”.

Tenoch Huerta se pronuncia ante la polémica del rebozo

La noche del pasado 8 de abril, Tenoch Huerta publicó un comunicado en el que desglosó todo lo que sucedió y su postura al respecto de la polémica.

Tenoch Huerta habla de la polémica del rebozo

“En septiembre del año 2022 porté una capa en Milán Fashion Week misma que fue diseñada para mí, lo cual me llenó de orgullo [...] la marca que nos acercó cometió errores en el proceso, la trazabilidad, hubo intermediarios y no se constató de primera mano mucha de la información proporcionada; eso derivó en errores en sus redes sociales, errores que han corregido y aceptado públicamente”, escribió el actor.

En su comunicado, antes de continuar sobre el tema de Luz, también escribió sobre la situación actual que existen con los artesanos y el reconocimiento de su trabajo: “existe mucha gente intermediaria, diseñadores de renombre que no dan el merecido crédito... esto es una pena y debería estar mejor regulado”

“Luz Valdez, quien dedica parte de su vida a promover el trabajo de artistas Mexicanos, ella nos contactó y logramos el encuentro con la señora Feliciana, el cual fue muy significativo para mí y mi equipo, nos lo quedaremos para siempre, ¡gracias!”.

El actor habló sobre su encuentro con la artesana Feliciana: “platicó más acerca su trabajo ancestral, ella sabe de tejidos en algodón... uno de sus rebozos puede tardar en hacerio veinticinco días, dos meses o hasta mas, ¿pueden creerlo?”.

“Debemos darle valor a lo que somos, nuestra cultura, el colonialismo cultural tiene que estar definitivamente fuera de nuestra mente y de nuestro ser”.

Tenoch Huerta habla del hostigamiento a Luz Valdez

“A raíz de los errores antes mencionados con la marca, se suscitó un conflicto con el colectivo al que pertenezco”, explicó Tenoch Huerta, “ya que hubo un mal manejo en redes sociales, con mensajes desafortunados, sin total conocimiento del caso, poco claros, escritos desde la tripa y no desde el corazón con Luz Valdez”.

Asimismo, explicó que no se enteró al momento de la polémica o de lo que estaba pasando con Luz Valdez por estar trabajando; sin embargo, aseguró que los sucesos afectan la lucha del colectivo al que pertenece:

“Yo en lo personal me enteré tarde y a pesar de no haber estado al tanto de los hechos, ni cuándo y cómo ocurrieron por estar trabajando, formo parte de un colectivo que es valioso para mí y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y solo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”.

De igual manera, pidió que el desencuentro no nuble el valor del trabajo de todos los involucrados en generar identidad y cultura, así que continuaran las labores de colaboración con artistas y artesanos con exigencias más cuidadosas.

“Por nuestra parte la relación que tenemos con la Señora Feliciana, con su familia y con el equipo de Hijos del Maíz, sigue en pie y seguiremos colaborando con ellos y con otros artistas para que su arte tenga el lugar que le corresponde. Es importante reiterar que seré mucho más cuidadosos en las exigencias con aliados y colaboradores”.