Elena Ríos señala a Tenoch Huerta de agresión sexual y asegura que #PoderPrieto lo encubre

María Elena Ríos denunció en sus redes sociales el abuso laboral que vivió en Poder Prieto, pues aseguró que la organización utilizó material que nunca le pagó. También señaló que el grupo de activistas protege a Tenoch Huerta, quien la agredió sexualmente, dijo a través de sus redes sociales.

Asimismo destacó que para una víctima de violencia sexual es muy complicado hacer una denuncia cuando se trata de una figura pública como el actor de Marvel.

Tenoch Huerta es señalado de ejercer agresión sexual contra María Elena Ríos. (Foto: Instagram @tenochhuerta)

¿Qué pasó con Poder Prieto?

El pasado 8 de junio, Elena Ríos publicó en sus cuentas que la organización estaba utilizando material en el que ella había trabajado, pero por el que no recibió remuneración alguna.

También mencionó que la habían etiquetado en la promoción de un podcast pese a que no dio consentimiento para ello y destacó que no fue la primera vez que la explotaron laboralmente.

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis”, escribió la activista.

Sin embargo no fue la única denuncia que hizo, también dijo que en la organización civil eran cómplices de un agresor sexual.

“Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores”, se lee en el posteo.

María Elena Ríos denunció las violencias que vivió en la organización Poder Prieto. (Foto: Twitter @_ElenaRios)

La denuncia de Elena Ríos contra Tenoch Huerta

La petición de Poder Prieto como respuesta al señalamiento de Elena Ríos no tardó en llegar, a lo que la intérprete respondió que cuando decidió salir de la organización pidió que no la involucraran en más proyectos ni utilizaran su nombre.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM”, publicó Ríos y señaló a Maya Zapata como destinataria de este mensaje.

Elena Ríos denuncia que fue víctima de agresión sexual por parte de Tenoch Huerta. (Foto: Twitter @_ElenaRios)

En un tuit aparte, la saxofonista ahondó en las dificultades a las que se enfrentan las personas que han padecido violencia sexual al momento de denunciar, pues suelen ser revictimizadas.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta”, mencionó la activista.

Elena Ríos señaló que el actor de Güeros ha pasado inadvertido ante posibles denuncias por su carisma y la simpatía que ha generado con las personas.

“En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización”, publicó.

La violencia hacia las mujeres y la falta de atención a víctimas de delitos de género fueron algunos puntos con los que María Elena dio cierre a su denuncia. Además aclaró que su publicación no está vinculada con ningún interés personal.

“‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”, finalizó la saxofonista.

María Elena Ríos ha sido la cara más visible de las denuncias por la violencia ácida en los últimos años. (Cuartoscuro)