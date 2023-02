¿Tenoch Huerta volverá a ser Namor en ‘Avengers: The Kang Dynasty’? Esto sabemos

Namor y Kang podrían verse las caras en la nueva película de Marvel, 'Avengers: The Kang Dinasty'. (Marvel)

La fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel inició con el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cinta en la cual vemos de regreso a Scott Lang en su papel del ‘Hombre Hormiga’, quien enfrenta a Kang el Conquistador, un villano muy esperado.

La sorpresa no esta, sino que en Avengers: The Kang Dynasty, uno de los estrenos más esperados para la próxima fase del UCM, contará con la presencia de Tenoch Huerta como Namor tras su exitosa presentación en Black Panther: Wakanda Forever.

Esto fue revelado por Jeff Loveness, guionista encargado de escribir la quinta película que reunirá a los Avengers, quienes se enfrentarán a este nuevo y despiadado villano.

La apariencia del personaje de Namor contó en 'Black Panther' con elementos de culturas prehispánicas de México. (Foto: Youtube / @Marvel Entertainment)

¿Qué fue lo que dijo el guionista sobre el regreso de Namor?

En una entrevista con el medio especializado ComicBook, Loveness mencionó que le emociona lo que está preparando para el personaje de Namor. “Namor. Estoy emocionado de escribir Namor”, sentenció sin dar más detalles.

El guionista de Marvel considera que Namor tiene un gran futuro dentro del UCM, por lo que dijo estar preparando algo especial para el personaje al que dio vida el actor mexicano Tenoch Huerta.

Todavía no hay tantos detalles sobre la nueva producción de Marvel que verá la luz hasta mayo de 2025, aunque hay algunas pistas que nos deja Ant-Man and the Wasp: Quantumania sobre lo que podría ocurrir, sobre todo en las escenas postcréditos.

De hecho, todavía no comienzan las filmaciones. Sin embargo, se considera que, entre el elenco que poseerá la nueva cinta de Marvel, se encuentran:

Jonathan Majors (Kang)

Kathryn Newton (Cassie Lang)

Paul Rudd (Scott Lang)

Chris Hemsworth (Thor)

Simu Liu (Shang-Chi)

Xochitl Gómez (América Chávez)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Sin embargo, todavía no está confirmado al cien por ciento. Lo cierto es que la nueva cinta de Avengers culminará con la fase 6 del UCM; estamos entrando en la quinta con la cinta de Ant-Man 3, por lo que todavía podrían pasar distintos sucesos dentro de este.