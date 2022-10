Tenoch Huerta revela que no es fan de Namor y llora al ver mural: ‘Vale más que un Oscar’

El actor Tenoch Huerta contó los detalles de su incursión al Universo Cinematográfico de Marvel gracias a su personaje de Namor en la película Black Panther: Wakanda Forever y cómo fue que la videollamada cuando el director Ryan Coogler le ofreció el papel se pausó por cerca de cinco minutos.

En el canal de YouTube de El Escorpión Dorado, el integrante de Poder Prieto respondió a una broma sobre el uso de una gorra de la compañía. “No soy fan, pero me pagan”, dijo entre risas. Asimismo, confesó que no dimensionaba su importancia para los fans.

“Las películas de Marvel sí me gustaba verlas. No existía Namor, sabía quién era, obviamente, pero no tenía tan claro la trascendencia del personaje dentro del mundo del cómic. Porque Marvel se funda cuando se fusionan tres empresas, y esas tres empresas tiene cada uno un superhéroe, y uno de esos superhéroes, era Namor, el submarinero”, agregó

Cuando se comunicó con Coogler, le estaba explicando lo que tenía que hacer. “Que de un chamán, pócima mágica y unas plantas y de repente se pausa el zoom y regresa como a los cinco minutos. Me dice: ‘¿Cómo ves?’ y yo no pues a huevo”, argumentó.

Tras la pena por preguntar y la emoción de sus mánagers, también reaccionó. “A huevo, no sé quién es ese wey, pero a huevo que sí. Si ustedes están contentos yo estoy contento”, expresó.

Huerta también se refirió a quienes lo acusaron de haber mentido al asegurar que sabía nadar; finalmente practicó inmersiones de buceo libre y aguantó bajo el agua cinco minutos, algo que aseguró fue gracias a la experiencia de ser el menor de cuatro hermanos que lo ponían debajo de las cobijas cuando era más chico.

“Si les digo que no sé nadar no me van a dar la chamba, me dio miedo. Yo dije ya luego aprendo. En Xochimilco me aviento, en el rio de los Remedios, lo que sea (…) Estrictamente hablando, yo no mentí. Me preguntaron, ¿sabes nadar?, dije ‘yo no me he ahogado’, cosa que es real, no estaría aquí”.

El mural que conmovió hasta las lágrimas a Tenoch Huerta

En el paseo en automóvil, el influencer llevó al actor a distintas partes de la Ciudad de México hasta que llegó a un mural que fue pintado en su honor con elementos de la cultura mexicana como un xoloitzcuintle, un Quetzalcóatl y un jaguar.

Conmovido y sin palabras, Tenoch se limpió los ojos. “¿Que te digo?”, indicó al suspirar. “Esto está más ver$&/ que cualquier pinche Oscar cab..n, neto, neto, esto vale más”, apuntó antes de bajarse y conocer a Rafael Medina, su creador.

El artista le expresó que era admirador de su trabajo en series como Narcos: México y Blue Demon: “Qué chido que se están rompiendo muchos estereotipos y están abriéndole puertas a todos los artistas en general, en el arte, la actuación y la música”.

El actor le pidió invitarlo a la inauguración, porque aún no está terminado. “Hay que decirle a los ‘tiras’ y a ver si nos dejan tener acá unas chelitas y una comilona”.