Polémicas del colectivo Poder Prieto: ¿De qué han denunciado a integrantes como Tenoch Huerta?

El colectivo de Poder Prieto ha estado envuelto en algunas polémicas en los últimos meses. El pasado 9 de junio la saxofonista María Elena Ríos acusó a la organización de abuso laboral.

Poder Prieto es un colectivo que inició operaciones alrededor de 2021. De acuerdo con declaraciones de integrantes, el grupo está dedicado a erradicar el racismo sistémico que existe en México.

sin embargo, pese a su corte activista, han sido señalados por acciones poco éticas, que involucran a algunos de sus miembros como los actores Tenoch Huerta y Maya Zapata.

¿Cuáles han sido las polémicas del colectivo Poder Prieto?

Enlistamos algunas de las situaciones que han provocado el cuestionamiento de sus integrantes.

María Elena Ríos denuncia a Poder Prieto

El pasado 8 de junio, María Elena Ríos publicó en sus redes sociales que Poder Prieto estaba utilizando un material en el que ella había colaborado, pero que no había recibido ningún tipo de remuneración o pago por sus labores.

Asimismo, reveló que fue etiquetada en la promoción de un podcast en el que no dio su consentimiento para ello y explicó que no fue la primera vez que fue explotada laboralmente.

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis”, explicó la saxofonista.

poder prieto

El colectivo respondió su denuncia con un tuit en el que aseguraron que “no le podemos pagar algo que no es producción nuestra”, por lo que la activista los señaló de proteger a Tenoch Huerta, a quien describió como un “depredador y violentador sexual”.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel”.

Elena Ríos denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Tenoch Huerta. (Foto: Twitter @_ElenaRios)

Luz Valdez denuncia a Poder Prieto

A principios de abril, la promotora cultural Luz Valdez señaló a Poder Prieto de intimidarla.

La polémica empezó cuando Luz Valdez reveló que la artesana Feliciana Bautista no recibió el crédito correspondiente por una prenda que utilizó el actor Tenoch Huerta en la Milán Fashion Week 2023. Se trataba de una vestimenta hecha a partir de un rebozo elaborado por la bordadora.

La empresa encargada de vender la prenda a Poder Prieto, Los Hijos del Maíz, se disculpó con Feliciana Bautista y le dio el crédito; sin embargo, a través de sus redes sociales, Luz Valdez acusó al colectivo de Tenoch Huerta de defender a los implicados “con el argumento de que la artesana no pidió el crédito”.

Después de hacer una denuncia pública para que se respetara la autoría de la capa de plumas de Feliciana y por fin tener la disculpa pública de la marca , me entero que @poderprieto_mx esta defendiendo a los implicados con el argumento de que:

La artesana no pidió el crédito. pic.twitter.com/vITfBdh45L — Luz Valdez (@luzvaldezg) April 8, 2023

Luz Valdez también explicó quehabía recibido intimidaciones por miembros de Poder Prieto. La controversia llegó a tal punto que hasta Tenoch Huerta se pronunció al respecto y aseguró que “hubo un mal manejo en redes sociales, con mensajes desafortunados”.

Maya Zapata habla sobre la polémica del rebozo

La presidenta de Poder Prieto, Maya Zapata, también se pronunció ante la situación del reboso y la supuesta intimidación en redes sociales con un video en su cuenta de Instagram que fue criticado.

En su video, Maya Zapata no utiliza nombres, pero señala que se publicó sin su permiso una conversación telefónica: “tienen una llamada que la promotora graba sin el conocimiento ni consentimiento de la otra (refiriéndose a sí misma)”.

Reveló que “la persona voluntaria encargada del Facebook (de Poder Prieto”, discutió desde la cuenta del colectivo con un seguidor que reclamaba”, ante aquella situación fue que “la promotora cultural hace un video acusando al colectivo acusando de descalificación, intimidación y violencia psicológica”.

Sin embargo, el video de Maya Zapata estuvo lleno de críticas que la presidente contestó con un hilo Twitter con el siguiente mensaje:

“La gente inteligente sabe que los buenos y malos no existen: eso es una ficción creada por la mente binaria. La vida y los conflictos son más complejos que lo que la comprensión chata de Twitter, permite mirar”, explicó Zapata.

Maya Zapata explicó lo que pasó con la polémica de Feliciana Bautista. (Foto: Instagram / @lamazapata)

Puntualizó su respuesta a las críticas con el siguiente mensaje: “ahora: acuérdense que soy actriz y amo el show. Y si tengo que elegir entre la buena o la villana, prefiero mil veces la villana. Así que villanícenme. ¡Es hasta liberador!”.

Maya Zapata reaccionó ante las críticas de su video. (Foto: Twitter / @LaMZapata)

Poder Prieto no se ha pronunciado tras los señalamientos de agresión sexual en contra de Tenoch Huerta.