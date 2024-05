Poder Prieto anuncia el fin del movimiento tras polémicas con Tenoch Huerta: ‘Ya no podemos continuar’

La actriz Maya Zapata le puso punto final a Poder Prieto, el movimiento que surgió en 2021 para luchar contra el racismo en la industria del cine y la televisión junto a Tenoch Huerta. Ambos eran la cara visible de la organización que el año pasado estuvo en el ojo público por varias polémicas.

“Poder Prieto cerró sus labores este año. Y sabemos que la misión no está cumplida y que aún queda mucho por hacer, también reconocemos que como colectivo ya no podemos continuar”, escribieron en un comunicado en sus redes sociales.

A partir de ahora, aseguran, se unirán a la lucha de todos los mexicanos: “Solo cambiaremos de lugar y de estrategia”. Zapata agradeció a quienes creyeron en el movimiento y dijo: “Esta historia aún no tiene un escrito final”.

¿Qué era Poder Prieto?

A mediados del 2021, el movimiento social inició con los hashtags #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura, impulsados principalmente por Tenoch Huerta para visibilizar los estereotipos imperantes en una industria que cierra las puertas a personas de piel morena.

Actrices y actores como Mabel Cadena, Yalitza Aparicio, Ianis Guerrero y Salma Hayek se sumaron con el uso de los hashtags y contando experiencias en torno a la discriminación: “No, no es normal que en la televisión mexicana, en el teatro y en el cine mainstream, no haya gente morena en un país de mayoría prieta”, apuntó Maya Zapata.

Tenoch dijo en entrevistas que se apropiaron de la palabra prieto para resignificarla porque hasta ese momento solo había sido utilizada con la intención de denostar: “Ya no me hace daño, ahora me identifica”, comentó.

En la organización no solo había actores, también especialistas en marketing, organizaciones académicas y miembros de la industria audiovisual. La oferta era el cambio de narrativa.

¿Por qué desaparece Poder Prieto?

Aunque en el comunicado no ofrecen explicaciones sobre la decisión de disolver el movimiento a menos de tres años de su inicio, Poder Prieto fue protagonista de varias polémicas el año pasado, tanto Maya Zapata como Tenoch Huerta estuvieron en el ojo público al ser tachados de “incongruentes”.

La saxofonista María Elena Ríos es una de las personas que señaló a la organización por no haberle pagado por el uso de su trabajo y también denunció públicamente a Huerta como “violentador y depredador sexual”.

No fue la única. La promotora cultural Luz Valdés reclamó intentos de intimidación por parte de Poder Prieto después de señalar a Tenoch por omitir el crédito de la elaboración de una prenda que el actor vistió en Milán Fashion Week 2023.

De las publicaciones en redes sociales se desprendió una polémica que puso en el centro a los actores y aunque ambos intentaron explicarse, el problema se hizo más grande. Maya Zapata fue duramente criticada por una publicación en Twitter que decía: “La gente inteligente sabe que los buenos y malos no existen: eso es una ficción creada por la mente binaria. La vida y los conflictos son más complejos que lo que la comprensión chata de Twitter, permite mirar”.

Tras las acusaciones por violencia sexual contra Huerta y estos señalamientos sobre Maya, el movimiento se apagó repentinamente. Poder Prieto se despidió oficialmente hace unas horas, pero sus últimas publicaciones eran de junio del 2023.