Eduin Caz denuncia el robo de joyas y relojes de lujo tras concierto de Grupo Firme: ‘Fue un dineral’

Tras uno de sus conciertos en Estados Unidos, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de algunas de sus joyas y relojes de lujo que superan los 200 mil pesos mexicanos.

Actualmente, los integrantes de Grupo Firme, quienes recientemente se presentaron en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, están de gira con La Última Peda Tour con la que planean visitar diferentes ciudades en México, Estados Unidos y Europa.

La noche de este sábado, Grupo Firme se presentó en el Frost Bank Center, ubicado en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

“¡San Antonio, cantaron increíble! Fue un ‘sold out’ hermoso”, escribió la agrupación tras el concierto.

Grupo Firme se presentó en San Antonio, Texas, Estados Unidos. (Foto: Facebook / @Frost Bank Center)

¿Qué le pasó a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

Aunque el concierto de su banda fue un éxito, Eduin Caz reveló en su cuenta de Instagram que estaba triste por una situación que ocurrió tras el evento.

“El día de ayer saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis joyas y todo... maldita delincuencia, ni modo... este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas, para que me ayuden”, explicó Eduin Caz.

Aunque no entró a detalles de cómo fue el robo, el cantante aseguró que tiene video de lo que sucedió y que fue una gran cantidad de dinero la que le robaron.

“Fue un dineral lo que se me robó hoy... Lo único bueno es que yo no estaba en la camioneta, ni mi mamá ni mi tía, que era lo que más me preocupaba”, puntualizó el vocalista de Grupo Firme.

Eduin Caz no dio muchos detalles del robo de sus pertenencias tras concierto de Grupo Firme. (Facebook / @Eduincazoficial1)

¿Qué le robaron a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

Aunque en un inicio Eduin Caz no dio detalles de los objetos que le robaron, por medio de historias de Instagram compartió fotografías de dos relojes de lujo que le robaron:

Hublot Spirit Of Big Bang Sapphire Rainbow Edición Limitada: De este modelo de reloj solo se hicieron 50 piezas en todo el mundo, el precio solo se puede consultar directamente con la empresa. En algunas páginas especializadas de venta de relojes, este tipo productos se venden arriba del millón de pesos mexicanos .

. Richard Mille RM010 Esqueleto de Oro Rosa: Los modelos de estos relojes de lujo se venden en más del millón de pesos mexicanos.

Eduin Caz denunció el robo de dos relojes de lujo. (Foto: Instagram / @eduincaz)

En aquellas imágenes, Eduin Caz insistió a las personas que le robaron sus relojes que se los vendieran, ya que son posesiones muy preciadas para él:

“Véndamelo a mí, lo van a malbaratar porque no tiene su título... repito, véndamelos a mí, es más el valor sentimental”.