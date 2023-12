Eduin Caz se enojó con la prensa tras acceder a dar entrevistas: ‘Puras preguntas pen...’

Desde hace algunos meses, Eduin Caz tomó la decisión de alejarse de los escenarios después de haberse involucrado en distintas polémicas, argumentando que quería darle prioridad a otros aspectos de su vida que, por el trabajo, no había podido.

Sin embargo, la controversia ' lo persigue’, y ahora fue sujeto de críticas después de su reacción a las preguntas que le hizo una reportera, mismas que no se involucraban con su vida personal.

A través de su perfil de Instagram, el cantante de música regional mexicana compartió que hace unos días acudió a la fiesta por los 10 años de Spotify, misma donde se dieron cita diversas personalidades de la música como Danna Paola, Santa Fe Klan, Bellakath y más.

Grupo Firme hizo acto de presencia en la gala al igual que Eduin Caz, quien fue abordado por la prensa y, ante la insistencia de los medios, decidió ofrecer algunas entrevistas.

Grupo Firme en el evento por los 10 años de Spotify. (Foto: Facebook / @eduincazoficial1)

¿Qué dijo Eduin Caz sobre una reportera?

“No iba a dar ninguna entrevista, de hecho no iba a pasar por la alfombra, iba a hacer acto de presencia nada más en el aniversario para convivir. Pero dije vamos a hacer unas entrevistas ahí y luego salen con puras pendejadas”, inició el video del intérprete de ‘Ya supérame’.

Posteriormente, habló en específico de una de las reporteras que lo abordó, quien le hizo un par de preguntas relacionadas con la época decembrina, algo que aparentemente el exesposo de Daisy Anahy no tomó muy bien.

“N’ombre loco, puras preguntas pendejas, me pregunta una reportera: ‘¿Qué te va a traer santa Claus?’ No sea mamona, señora, como que qué me va a traer Santa Claus… pues pura v*rga, que me he portado mal todo el año”, dijo visiblemente molesto.

Después, la misma reportera le habría hecho una segunda pregunta, relacionada con el mismo tema, y el cantante de 29 años respondió a la cámara de su celular de forma irónica.

“’¿Te portaste mal?’ Yo nunca me porto bien, hija de su ch*ngada madre. Cuándo lo van a entender... ¿Por qué creen que soy un buen ejemplo? Nadie les dijo eso”, agregó en su clip Eduin Caz.

Eduin Caz tiene unos meses alejado de los escenarios. (Instagram / @eduincaz)

Critican a Eduin Caz por ‘explotar’ contra una reportera

En redes sociales, algunos internautas criticaron la reacción del cantante, quien desde hace unos meses se encuentra alejado de los escenarios.

La gente considera que no son formas de reaccionar ante ese tipo de preguntas, mismas relacionadas con la época decembrina y que no invaden su privacidad de ninguna manera.