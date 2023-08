Eduin Caz revela que le diagnosticaron cáncer de esófago, la razón de su cirugía: ‘Me quedé frío’

Este sábado, en pleno concierto de Grupo Firme en la Feria Nacional Potosina, Eduin Caz reveló a sus fans que tuvo cáncer: “¿Ven estas cinco cicatrices? Es la noche perfecta para explicarles mi cirugía”, comenzó a decir el vocalista en el escenario.

A sus 29 años, Eduin Caz alcanzó la fama, incluso su banda rompió récord de asistencia en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sin embargo, en los últimos meses ha enfrentado la separación de su esposa, los rumores sobre su retiro y, en especial, a finales de 2022 e inicios de 2023 también tuvo complicaciones de salud que lo han llevado al hospital y posponer conciertos, lo cual ahora reveló que fue por una hernia hiatal mal cuidada, la cual se volvió cáncer:

“Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir a la v*rga... Una hernia hiatal se va complicando, a mí me valió, eso se hace esófago de Barrett y eso se hace cáncer”.

En medio de la fama, Eduin Caz ha enfrentado problemas de salud.

Su hermano Jhonny Caz se colocó a su lado para darle ánimos, mientras Eduin agregó: “Así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé, frío, dije ‘me cargó la v*rga, igualito, pero consulté a los mejores doctores, me operé y aquí andamos”.

Desde el escenario agradeció a sus doctores, ‘Moi’ y Ponce de León, también mencionó que ahora está bien y no quiso decirlo antes para no causar lástima: “Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘pobrecito’, pero me acabo de hacer un estudio y ando al verg*zo, entonces hay que disfrutar, hay que amanecernos”.

“¡Vencimos el cáncer!”, gritó Jhonny Caz mientras el público lo aplaudía.

¿Qué enfermedades le diagnosticaron a Eduin Caz?

Sobre la salud de Eduin Caz, se sabía que tenía una sinusitis crónica y una hernia hiatal, la cual ahora comentó que se complicó como esófago de Barrett, que derivó en cáncer de esófago.

Hernia hiatal

A inicios de mayo de 2022, Eduin Caz fue hospitalizado de emergencia luego de dar un concierto en el Foro Sol.

Días después, a través de Instagram, el músico de regional mexicano mencionó que la causa era un problema que llevaba tiempo arrastrando: una hernia hiatal, la cual se complicó debido al alto consumo de alcohol, primero porque estaba estresado, luego porque estaba contento.

“Antes del show me inyecté para el dolor de estómago y tomé, pero ahora tomé de alegría porque me la estaba pasando a todo dar”, mencionó, sin embargo, se le olvidó el padecimiento y fue demasiado para su cuerpo y se desmayó.

Eduin Caz también ha tenido problemas respiratorios por su sinusitis.

“Los que son mis verdaderos fans saben que tengo hernia hiatal crónica, que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla, y ese día se me olvidó por completo”, explicó el cantante de ‘Ya supérame’.

A finales de diciembre de 2022, Eduin compartió a sus fans que estaba hospitalizado porque se iba a hacer varias intervenciones:

“Se me olvidó decirles. Lo que pasa es que andamos en unos tratamientos, porque me voy a operar y van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra. Luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos andar mejor si Dios quiere”.

La hernia hiatal fue una de las causas por las que el cantante José José perdió la voz; la gobernadora de Chihuahua Maru Campos también tiene el mismo padecimiento y hasta el exgobernador César Duarte fue operado por esa razón.

Mayo Clinic explica que la hernia de hiato se produce cuando la parte superior del estómago sobresale a través del músculo grande que separa el abdomen del diafragma, el cual tiene un orificio llamado hiato, por ahí pasa el esófago.

En general, no causa problemas, pero si es grande, es posible que la comida y el ácido regresen por el esófago y cause acidez estomacal, además de requerir una cirugía.

Esófago de Barret

En tanto, Mayo Clinic agrega que el esófago de Barrett es una afección en la cual un revestimiento del esófago se daña por el reflujo, por lo cual en lugar de ser rosa como debería, se vuelve gruesa y de color rojo.

Esto empieza a causar más efectos secundarios: el esfínter comienza a fallar, hay un daño ácido y químico del esófago, reflujo gastroesofágico y un cambio en las células que causa el esófago de Barrett, “se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago”.

Sinusitis crónica

Además, en enero de 2023, el músico inició el año con otra cirugía que lo llevó a posponer otro concierto en el Foro Sol debido a complicaciones por otro padecimiento: sinusitis crónica, la cual Mayo Clinic explica que se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza (senos paranasales) se hinchan durante mucho tiempo, pese al tratamiento.

“Estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo un poco complicado por mi sinusitis crónica estaba muy dañado ya. Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia y la verdad yo no quiero darles un mal espectáculo. Espero me entiendan”, señaló el intérprete en sus redes en esos días.

