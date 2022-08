¿Qué es una hernia hiatal, como la que tiene Maru Campos, gobernadora de Chihuahua?

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó el sábado 13 de agosto por la noche que este domingo sería sometido a una cirugía impostergable, para operarse de una hernia hiatal que ha tenido desde hace años.

“Las últimas semanas se ha agudizado un problema de salud que he arrastrando desde los últimos días de mi vida, ustedes saben que nunca le he temido al trabajo y al esfuerzo (...) y por lo mismo he postergado una cirugía para atender una hernia hiatal (...) hace un par de semanas los doctores me dijeron que la cirugía es impostergable (...) por ello les quiero informar que este domingo por la mañana estaré entrando a cirugía” comentó la gobernadora, en un video subido a las redes sociales el sábado por la noche.

Todos hemos oído alguna vez respecto a la hernias, las cuales pueden ser provocadas por el estrés, el esfuerzo físico, entre otras cosas; sin embargo, es importante tener en cuenta que dependiendo de dónde te salga es el tipo de hernia que tienes.

Existen tres tipos de hernia: el femoral, el umbilical y la hiatal, como de la que ha sido operada la gobernadora de Chihuahua.

De igual forma, el exgobernador de la entidad, César Duarte, fue operado del mismo padecimiento de la hernia, luego de haber sido extraditado a México desde Estados Unidos.

¿Qué es una hernia hiatal?

Las hernias hiatales son las que se presentan en la parte superior del estómago, estas suelen salir en especifico entre el estomago y el diafragma. De tener un tamaño considerable pueden tener síntomas como:

Acidez estomacal

Regurgitación de comida o líquido a la boca

Retroceso de ácido estomacal al esófago (reflujo ácido)

Dificultad para tragar

Dolor abdominal o en el pecho

Sentirse lleno poco después de comer

Falta de aire

Vómitos con sangre o heces de color negro, que pueden indicar sangrado gastrointestinal

De acuerdo a la Clínica Mayo, una hernia de hiato “se genera cuando el tejido muscular debilitado permite que el estómago forme una protuberancia a través del diafragma. No está claro por qué ocurre esto”.