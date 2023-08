Bárbara de Regil dice que también se iría a mitad del concierto de Taylor Swift: ‘Preferiría dormir’

Los conciertos de Taylor Swift en México han dejado a su paso boletos agotados, fraudes, cientos de fans que no alcanzaron entradas y se quedaron cantando afuera del Foro Sol, desde puentes y banquetas... Aunque no a todos les fascinó el show, ya que la influencer Mar de Regil se salió dos horas antes de que terminara y su mamá, la actriz Bárbara de Regil dijo que haría lo mismo.

El pasado 24 de agosto, en la primera fecha de la cantante estadounidense en el Foro Sol de la Ciudad de México, la hija de la actriz Bárbara de Regil, quien constantemente está en medio de polémicas, compartió una historia de Instagram donde comentó:

“Ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final, no sé si es la colita de caballo, pero me duele la cabeza y ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro”.

"Mar de Regil":

Porque se salió del concierto de Taylor Swift dos horas antes de que terminara porque le dolía la cabeza. pic.twitter.com/VHrzud6ZhP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 25, 2023

Su comentario se volvió tendencia en redes sociales y causó indignación entre los swifties por el esfuerzo que muchas personas tuvieron que hacer para poder acudir a la primera presentación en México de la intérprete de ‘You Belong With Me’.

Ante la ola de comentarios en su contra, este sábado Mar de Regil publicó otro video en su red social donde se lee en inglés: “Este es un mensaje para todos mis haters allá afuera. Si no te gusta lo que hago, pero ves lo que estoy haciendo, sigues siendo mi fan”.

Bárbara agregó en un comentario: “Ja, ja, ja. Amé el video. Oye, neni, el exceso de opiniones, todas y cada una literal, cada que leas una opinión, lo que ves que te dicen es cómo la persona vive, qué carencias tiene”.

¿Qué dijo Bárbara de Regil de Taylor Swift?

La actriz de Rosario Tijeras más tarde participó en una dinámica de preguntas en su Instagram, donde sus seguidores le cuestionaron si iría a ver a Taylor Swift, ella respondió: “No, no me gusta su música, y si fuera por alguna razón seguro me saldría a la mitad del concierto porque preferiría dormir”.

En cambio, precisó que sí se quedaría hasta el último momento si fuera un show de Beyoncé, Karol G, Lewis Capaldi, Romeo Santos, Big Boy o música electrónica.

Además, en medio de todo ello, comentó que una persona que critica revela sus carencias: “lo que te falta, lo que quieres en ti de la otra persona, lo que envidias, lo que te duele”.

Bárbara de Regil afirmó que no le gusta Taylor Swift. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quién es Mar de Regil?

Mar Alexa de Regil es la única hija de Bárbara de Regil, actualmente tiene 19 años, es vista frecuentemente en las redes sociales de su mamá, con quien comparte viajes, proyectos y más.

La influencer abrió redes sociales en 2019, ha sido modelo para varias marcas como Loving It, de Bárbara de Regil con la que vende distintos productos como proteína, suplementos de colágeno y retos de ejercicio.

Su contenido está enfocado en fotos relacionadas con temas sobre estilo de vida, moda, viajes y momentos que comparte con sus amigos y familia. Mar de Regil estudia diseño de modas actualmente y vende pinturas que ella elabora.

Bárbara de Regil habló de las personas que critican en redes sociales.